Faustão recebe alta hospitalar após cerca de uma semana internado





O apresentador Faustão, de 76 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (2/6), em São Paulo, depois de permanecer cerca de uma semana sob cuidados médicos. O comunicador estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o fim de maio para realizar um procedimento relacionado à retirada de uma sonda gástrica utilizada em seu tratamento clínico.

A internação, segundo informações divulgadas pela equipe do apresentador, já fazia parte de um planejamento médico definido anteriormente. O procedimento realizado envolveu a remoção do dispositivo utilizado para alimentação e administração de medicamentos, etapa considerada importante no processo de recuperação do artista, que nos últimos anos enfrentou diversos desafios de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Faustão tem alta adiada e verdadeiro motivo vem à tona

Dias antes da alta, o filho de Faustão, João Silva, comentou publicamente sobre o estado do pai durante um evento em São Paulo. Na ocasião, ele afirmou que o apresentador vinha apresentando evolução positiva e demonstrou otimismo em relação ao retorno para casa. "Ele está bem, meu pai está bem. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, mas está na melhor fase. A gente queria agradecer", declarou o jovem apresentador.

João também havia antecipado que a expectativa da família era de que Faustão deixasse o hospital no começo desta semana. "Eu acho que no começo da semana agora, segunda-feira (1º/6), acho que ele já deve ir para casa", afirmou. A previsão acabou se confirmando nesta terça-feira, quando o apresentador recebeu autorização médica para continuar a recuperação em casa.

Nos últimos anos, Faustão passou por uma série de procedimentos complexos. Em 2023, ele realizou um transplante de coração. Já em 2025, enfrentou novos desafios médicos ao passar por transplantes de rim e fígado, além de um retransplante renal. Desde então, o comunicador tem mantido uma rotina mais reservada, distante da televisão e das aparições públicas, surgindo ocasionalmente apenas em registros compartilhados pela família nas redes sociais.

O texto Faustão recebe alta hospitalar após cerca de uma semana internado foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.