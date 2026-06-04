Por onde anda a atriz Mirian Martins, que viveu Rosinha em "Zorra total"?

Ela foi a ingênua Rosinha, que conquistou o Brasil atrás de uma cerca no Zorra total. Foi também a Diva de Páginas da vida e a voz feminina que estourou nas paradas com Latino no hit Só você. Mas, por mais de uma década, a atriz e cantora Mirian Martins ficou distante dos holofotes. Agora, aos 50 anos, a carioca revela: "Andava triste, um pouco depressiva, me vendo distante do que amo fazer". E vem resgatando sua trajetória com um pé no rádio, outro na música e a alma no palco.

Se há um papel que marcou sua carreira, esse é a Rosinha. Criada para uma temporada de férias no fim de 2007, a personagem ficou no ar até 2010, abrindo e fechando o Zorra total e, em alguns momentos, ultrapassando a audiência do BBB. "A TV Globo não esperava o sucesso. Foi um divisor de águas", lembra Mirian, com gratidão ao diretor Maurício Sherman e ao parceiro Pedro Bismarck (o Nerson da Capitinga). "Ele trazia uma delicadeza para o quadro. A família se reunia na sala, sem redes sociais, sem streaming, e se divertia no horário nobre", relembra.

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Nos bastidores, a memória é afetiva: "Éramos uma família. Torcíamos pelo sucesso de todos. Devo tudo ao Sherman, que pensava em cada detalhe, e ao Bismarck, que me dava toques para a naturalidade da Rosinha fluir".

A música, porém, sempre foi sua grande paixão. Ainda criança, trocava desenhos por programas como MPB Shell e imitava as cantoras com a escova de cabelo da mãe. Mas a experiência com o hit Só você (1994), ao lado de Latino, deixou uma ferida: "Meu nome não foi colocado como intérprete. Muitos achavam que eu dublava a Angélica. Eu era muito nova, mal assessorada, e a gravadora deixou acontecer", desabafa.

Agora, Mirian resolveu contar sua própria história. Gravou uma música autoral com a permissão de Latino para incluir o refrão de Só você como homenagem. "Quero que o público dos anos 90 faça essa associação", conta. Ela segue com aulas de canto e fonoaudiologia, e entrega: "O sucesso é relativo. Eu encaro como realizar, dar o meu melhor. Estou me reconhecendo novamente".

Há oito anos, Mirian comanda o programa Mulher Mil na Rádio Tupi, aos domingos, e também o quadro Papo de Mulher às terças e quintas. A atração é voltada para o público feminino 40 , tratando de autoestima, empoderamento, climatério e menopausa. "É uma roda de amigas. O público é fiel, se sente acolhido. O rádio é imediatista, diferente da tevê. Aprendi muito com os locutores experientes da Tupi", descreve.





Mãe, esposa, artista

Casada há 15 anos e mãe de Henrique, 26, e Rodrigo, de 16, Mirian credita ao caçula o impulso para retornar à carreira. "Foi por ele basicamente que quis voltar. Estava muito afastada da Mirian artista", declara. O primogênito, Henrique Bugarin, cineasta, dirigiu o clipe da nova música, Sonho, disponível no YouTube. "Minha prioridade sempre será minha família, mas resgatar o meu lado profissional está me fazendo muito bem", garante.

Sobre seu estilo musical, define-se hoje mais madura: "Gosto de MPB, pop romântico, músicas que falem de amor, com melodia gostosa. Meu produtor é o Anderson Nem, mesmo do Xamã, e ele vai do rap ao sertanejo", explica.

E, com uma frase que carrega para a vida e para o filho, ela resume: "A sorte sempre me encontrou trabalhando, fazendo algo, realizando. Jamais na zona de conforto — ela não leva a lugar nenhum". Mirian Martins não quer só ser lembrada, mas atuar, cantar e se comunicar. E, depois de uma pausa que lhe trouxe tristeza, anuncia: "Que venham novos capítulos lindos".