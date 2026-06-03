"Block no Tigrinho": Artistas se unem em projeto contra as bets

Campanha cresce nas plataformas e busca ampliar o debate sobre vício, endividamento e publicidade de apostas - (crédito: Divulgação/342Artes)

Artistas da música, cinema e da televisão brasileira uniram suas vozes em uma nova mobilização contra o avanço dos jogos de apostas on-line no país. Nomes como Anitta, Chico Buarque, Djavan, Camila Pitanga e Caetano Veloso estão entre os participantes da campanha “Block no Tigrinho”, iniciativa que pretende chamar atenção para os efeitos das bets na vida dos brasileiros.

A ação é liderada pelo 342 Artes, coletivo criado para promover mobilizações sociais e culturais no país. Desta vez, o foco está no crescimento acelerado das plataformas de apostas e nos impactos econômicos, emocionais e sociais associados. Segundo os organizadores, a proposta é transformar a influência de artistas e criadores de conteúdo em uma ferramenta de conscientização.

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Liderado pela produtora Paula Lavigne, a campanha busca estimular uma reflexão sobre o papel de personalidades públicas na divulgação de casas de apostas. O movimento argumenta que a presença constante desse tipo de publicidade nas redes sociais contribui para normalizar uma atividade que tem provocado preocupação crescente entre especialistas e autoridades.

A mobilização reúne artistas de diferentes gerações e áreas culturais. Entre eles estão Marieta Severo, Astrid Fontenelle, Ebony, Julia Lemmertz, Mateus Solano, Sandra Sá, Emicida e Baco Exu do Blues. Vídeos gravados pelos participantes vêm sendo publicados nas redes para ampliar o alcance da iniciativa.

O movimento também apresenta números que ajudam a dimensionar a preocupação em torno do tema. Segundo dados do CNC e Lenad divulgados pela 342, 1,8 milhões de brasileiros enfrentam problemas financeiros relacionados às apostas, enquanto uma parcela alta dos usuários apresenta comportamentos considerados problemáticos em relação ao jogo.

A estratégia é utilizar o alcance dessas personalidades para dialogar com públicos que convivem diariamente com anúncios de apostas em redes sociais, transmissões esportivas e plataformas digitais.

A campanha também tenta ampliar a pressão sobre influenciadores e celebridades que promovem casas de apostas para seguidores.

Com 14.284 pessoas já cadastradas e uma rede que soma 97 mil seguidores, entre artistas, criadores de conteúdo e cidadãos comuns, o movimento “Block no Tigrinho” pretende transformar a discussão sobre apostas.

*Estagiaria sob supervisão de Aline Gouveia