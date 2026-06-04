Block no Tigrinho: veja quais famosos aderiram à campanha contra bets - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Um grupo de grandes nomes da cultura brasileira decidiu se unir em uma mobilização contra a expansão dos jogos de aposta online no país. Batizada de Block no Tigrinho, a campanha foi lançada pelo coletivo 342 Artes e reúne artistas de diferentes gerações em defesa de regras mais rígidas para a divulgação das chamadas bets, especialmente aquelas associadas ao popular jogo do tigrinho.

Entre os participantes da iniciativa estão os cantores Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Djavan, Baco Exu do Blues e Emicida, além das atrizes Marieta Severo, Julia Lemmertz, Letícia Sabatella, Camila Pitanga, Alice Carvalho, Luisa Arraes, Alinne Moraes, Malu Galli, Paula Burlamaqui e Cláudia Abreu. Outros famosos presentes na campanha são Daniel Dantas, Bruno Garcia, Enrique Díaz, Mateus Solano e Antonio Calloni. O grupo aparece em materiais publicados nas redes sociais da campanha pedindo maior debate sobre os impactos das apostas digitais na população.

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Segundo os organizadores, o objetivo da mobilização é chamar atenção para os efeitos sociais relacionados ao crescimento das plataformas de aposta, principalmente entre jovens, famílias endividadas e pessoas em situação de vulnerabilidade financeira. Os artistas defendem que esse tipo de serviço não seja tratado como um produto de entretenimento comum, justamente pelos riscos de dependência e prejuízos econômicos.

Nos vídeos divulgados pela campanha, os participantes alertam para o avanço do vício em apostas e defendem medidas mais severas sobre publicidade do setor. A proposta do movimento também inclui ampliar a conscientização pública e incentivar discussões sobre possíveis mudanças nas regras que envolvem propagandas de bets no Brasil.

Além da presença dos artistas, a campanha também abriu espaço para participação popular por meio de adesões e assinaturas online. O movimento ganhou força nas redes sociais ao levantar discussões sobre os impactos emocionais, financeiros e familiares relacionados ao uso excessivo de plataformas de aposta.