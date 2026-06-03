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Artes plásticas

Francisco Galeno é o homenageado do 46º Salão de Arte Riachuelo

Galeria de Arte Casa Thomas Jefferson recebe, até o dia 25 de julho, exposição que comemora a Data Magna da Marinha do Brasil

Casa Thomas Jefferson recebe exposição sobre a Marinha do Brasil até 25 de julho - (crédito: Divulgação)
Casa Thomas Jefferson recebe exposição sobre a Marinha do Brasil até 25 de julho - (crédito: Divulgação)

Artista piauiense que construiu carreira em Brasília, Francisco Galeno é o homenageado do 46º Salão de Arte Riachuelo. A exposição, com dezenas de obras, celebra a Data Magna da Marinha do Brasil. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 8h às 19h e, aos sábados, das 8h às 12h, até 25 de julho, sempre com entrada gratuita.

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Os trabalhos expostos são de diferentes artistas, nas categorias Tema Livre e Marinha. O resultado compõe o tradicional salão de arte, que apresenta trabalhos que circulam entre linguagens abstratas e figurativas, o conjunto da mostra evidencia diferentes poéticas visuais, técnicas e materiais.

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Em cada edição, um artista é homenageado. O destaque desta vez é o artista plástico Francisco Galeno, que se destacou pela fusão entre o imaginário popular nordestino e a estética construtiva moderna. Galeno cresceu em uma família de pescadores e costureiras, experiências que influenciaram a inserção de elementos como carretéis, anzóis, pipas e latas de sardinha na proposta artística.


Serviço:


Exposição 46º Salão de Arte Riachuelo, na Galeria de Arte Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul), até 25 de julho de 2026. Visitação de segunda a sexta, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 12h. Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/06/2026 19:18
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