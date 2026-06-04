Veja antes e depois de MC Lomma depois de procedimentos estéticos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A influenciadora e cantora MC Lomma, de 23 anos, surpreendeu seguidores ao revelar detalhes das mudanças estéticas que realizou no rosto ao longo dos últimos meses. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista mostrou imagens antigas e comparou o visual atual com registros anteriores, exibindo o impacto dos procedimentos e explicando, sem esconder detalhes, o que mudou em sua aparência.

Ao comentar a transformação, Lomma disse que decidiu abrir o jogo após receber inúmeras perguntas dos fãs sobre as diferenças em seu rosto. A influenciadora afirmou que o resultado chamou até a própria atenção, principalmente na região do nariz. Vou falar tudo o que eu fiz no meu rosto, vou mostrar o antes e depois. É coisa de ficar chocada, principalmente neste narizinho. É babado, declarou.

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Segundo a cantora, a primeira etapa das intervenções aconteceu no fim de 2025, quando ela realizou aplicações de ácido hialurônico em diferentes pontos do rosto, além do tradicional botox. O objetivo, conforme explicou, era harmonizar traços faciais, melhorar a simetria e destacar algumas regiões específicas. Em dezembro, coloquei 5 ml de ácido hialurônico, que foram para a rinomodelação, mento, simetria da minha mandíbula e malar, e fiz botox, contou.

Meses depois, já em fevereiro, Lomma voltou à clínica para dar continuidade ao processo estético e intensificar algumas correções. Entre os procedimentos refeitos, estiveram ajustes no nariz e na mandíbula, além de novas aplicações voltadas ao preenchimento facial. A influenciadora também optou por pequenas mudanças na boca e no contorno do rosto, buscando um resultado mais uniforme.

Na atualização mais recente, realizada nesta semana, a artista explicou que investiu ainda no preenchimento das olheiras e do chamado bigode chinês, região marcada entre o nariz e a boca. Voltei e fiz de novo meu narizinho, mandíbula, para deixar mais simétrico. Esse lado (direito) é genético e o outro (esquerdo) tem que preencher. Também coloquei um pouquinho de boca, no contorno, e fiz o preenchimento de olheiras, além do bigode chinês. Também fiz o botox, que eu sempre faço. Nessa ida, deu o total de 9 ml no rosto, detalhou.

As imagens do antes e depois rapidamente movimentaram as redes sociais, dividindo opiniões entre seguidores impressionados com a mudança e admiradores que elogiaram a sinceridade da influenciadora ao explicar cada etapa do processo. Apesar das transformações, Lomma reforçou que as alterações foram feitas de maneira gradual e respeitando características naturais do próprio rosto.



