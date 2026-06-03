Brasília recebe o 9º Encontro Nacional do Movimento Baque Mulher

Brasília é sede, entre esta quinta-feira (4/6) e domingo (7/6), do 9º Encontro Nacional do Movimento Baque Mulher, que reúne mais de 100 participantes de mais de 38 filiais distribuídas pelo Brasil e pela Europa. A programação inclui atividades formativas, apresentações culturais e debates sobre direitos das mulheres, tendo como eixo central o combate à violência de gênero.

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Durante os quatro dias de programação, as participantes têm acesso a oficinas de toques, dança e fundamentos do Maracatu de Baque Virado, além de rodas de conversa sobre feminismo, antirracismo, cultura popular e enfrentamento à violência contra as mulheres. Também estão previstas apresentações artísticas e uma feira criativa.

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A edição deste ano é organizada pelas filiais Baque Mulher Brasília e Baque Mulher Alto Paraíso de Goiás. Com o tema Contra a violência ecoa meu tambor: venho por mim, venho por todas nós, o encontro reforça o compromisso do movimento com a defesa da vida das mulheres e o enfrentamento ao feminicídio e às diversas formas de violência. Um dos destaques da programação é a presença de Mestra Joana Cavalcante, idealizadora do Movimento Baque Mulher e reconhecida como a primeira e, até hoje, única Mestra de Maracatu Nação de Baque Virado.

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Ao longo da trajetória, Joana tem defendido o protagonismo feminino dentro das tradições do maracatu e a utilização da cultura popular como instrumento de transformação social e enfrentamento à violência contra as mulheres: “Através da música, da dança, dos tambores e das manifestações culturais, conseguimos dialogar com a sociedade, provocar reflexões e dar visibilidade às vivências das mulheres. No Baque Mulher, utilizamos a cultura popular como instrumento de conscientização, resistência e mobilização, mostrando que a arte também é uma poderosa ferramenta de enfrentamento à violência e de defesa da vida das mulheres.”

Segundo a mestra, a criação do movimento surgiu da necessidade de garantir às mulheres um espaço de protagonismo dentro da manifestação cultural. “Embora as mulheres sempre tenham feito parte do maracatu de baque virado, muitas vezes ocupavam posições secundárias. Em 2008, a partir da minha trajetória na Nação Encanto do Pina, nasceu o Baque Mulher como um movimento de formação, fortalecimento e empoderamento feminino, utilizando o tambor como instrumento de transformação social, política e cultural”, explica.

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Além de Mestra Joana, o evento conta com a presença de oito integrantes da filial do Baque Mulher Recife, ampliando as possibilidades de intercâmbio cultural entre participantes de diferentes regiões do país e do exterior. Para Joana, encontros como este são fundamentais para fortalecer a articulação entre mulheres de diferentes territórios. “Cada mulher traz consigo sua história, seus desafios, suas conquistas e suas experiências. Quando nos reunimos, ampliamos nossos conhecimentos, fortalecemos nossas conexões e reafirmamos que a luta contra a violência e as desigualdades é coletiva”, afirma.

Anfitrião da edição de 2026, o Baque Mulher Brasília atua desde 2018 na difusão do Maracatu de Baque Virado e na promoção de ações voltadas ao empoderamento feminino e à garantia de direitos. Neste ano, o coletivo também passa a integrar oficialmente a Universidade de Brasília (UnB) como projeto de extensão, ampliando sua atuação junto à comunidade acadêmica.

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As atividades ocorrem em diferentes espaços da capital federal. O alojamento das participantes será realizado no Instituto Federal de Brasília (IFB), enquanto as ações formativas e culturais acontecerão entre o IFB e a Universidade de Brasília (UnB), especialmente no Centro Comunitário da instituição.

O encerramento do encontro acontecerá no domingo (7/6), na Praça dos Orixás. Às 15h, Mestra Joana participará de uma roda de diálogo aberta ao público. Em seguida, às 16h, será realizada a apresentação final das participantes.

Serviço

9º Encontro Nacional do Movimento Baque Mulher

Desta quinta-feira (4/6) até (7/6), na Universidade de Brasília (UnB), IFB Asa Norte e Praça dos Orixás

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel