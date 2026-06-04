Virginia recebe flores, esconde remetente de cartão e intriga web

Um gesto romântico foi suficiente para movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (4). Solteira desde o fim do relacionamento com Vini Jr., a influenciadora Virginia Fonseca voltou a chamar atenção ao revelar que recebeu um grande buquê de flores, mas um detalhe específico despertou ainda mais curiosidade dos seguidores: a identidade de quem enviou o presente permaneceu em segredo.

Leia também: Fagundes se despede de Quem Ama Cuida e não descarta mais novelas

Nos Stories do Instagram, Virginia compartilhou uma foto do arranjo e escreveu que adora ganhar flores. No entanto, a criadora de conteúdo posicionou um emoji de coração sobre o cartão que acompanhava o presente, escondendo completamente o nome do remetente e aumentando o mistério entre os fãs.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A atitude rapidamente virou assunto na internet. Seguidores passaram a especular quem estaria tentando se aproximar da influenciadora, levantando teorias envolvendo possíveis reconciliações e até novos interesses amorosos.

Nos comentários compartilhados nas redes, muitos usuários apostaram em uma tentativa de reaproximação de alguém do passado, enquanto outros enxergaram no gesto apenas uma demonstração de carinho sem maiores significados. O fato de Virginia ter escondido o bilhete acabou alimentando ainda mais a curiosidade do público.

Leia também: Gabriel Sater resgata raízes do Pantanal em novo marco da carreira

Sem revelar detalhes sobre a origem das flores, Virginia manteve o mistério no ar, deixando os seguidores atentos aos próximos capítulos da história.

Virginia Fonseca recebe flores (Foto: Reprodução/Instagram)

O texto Admirador secreto? Virginia Fonseca recebe flores, esconde remetente de cartão e intriga internautas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.