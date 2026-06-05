Debora Ozório é cotada para viver filha de Carminha em Avenida Brasil - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo está esquematizando o processo de escalação do elenco da continuação de Avenida Brasil (2012). A novela, em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, ganhará uma sequência a ser lançada em janeiro do ano que vem, sob título de Filhos do Divino, e pretende reunir parte do elenco da versão original, e com substituições.

Segundo informações do portal Notícias da TV, a trama de João Emanuel Carneiro pode contar com Debora Ozório na pele de Ágatha, a filha de Carminha (Adriana Esteves). Há quase 15 anos, a mesma personagem foi interpretada por Karol Lannes.

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A expectativa, inclusive, se concentra ainda mais em torno da intérprete definitiva da personagem, que promete ser um dos grandes destaques da sequência de Avenida Brasil, visto que será concentrada na dualidade entre redenção ou vingança da genitora de Ágatha.

Filhos do Divino, ao que tudo indica, começará com a morte de Monalisa (Heloisa Périssé), esposa de Tufão (Murilo Benício). Com a perda trágica, Carminha decide retornar à mansão para se reaproximar do ex-marido e da filha, Ágata (Karol Lannes na primeira versão), mas enfrentará empecilhos.

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