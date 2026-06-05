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Rafael Cardoso confirma recaída e se interna em clínica de reabilitação

Ator veio a público comunicar a decisão: "Só assim, a gente se cuidando, que a gente consegue ficar bem"

Rafael Cardoso fala sobre problemas com as drogas - (crédito: Reprodução Instagram)
Rafael Cardoso fala sobre problemas com as drogas - (crédito: Reprodução Instagram)

Nesta quinta-feira (4/6), o ator Rafael Cardoso admitiu ter tido uma recaída na batalha contra a dependência química e o alcoolismo. Em vídeo, Cardoso afirma ter decidido voltar ao tratamento e se internar voluntariamente numa clínica de reabilitação.

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“Bom… Dando uma choradinha aqui, tô me despedindo da minha família. Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. E, no final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta”, declarou.

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Emocionado, ele reforça que foi uma decisão própria. “Cheguei agora, de livre e espontânea vontade, pra continuar essa batalha, né? Cheguei aqui na clínica. Vou ficar aqui mais um tempo. E é isso, pessoal”.

O artista finaliza o vídeo deixando uma mensagem positiva sobre a importância do autocuidado: “Só assim, a gente se cuidando, que a gente consegue ficar bem. Pela gente, pela nossa família, pelos nossos filhos. E eu vou seguir aqui e já, já tô de volta”.

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Keity Naiany

Repórter

Formada em Audiovisual e graduanda em Jornalismo, ambos pela Universidade de Brasília (UnB). Atua como repórter de redes no Correio Braziliense, com experiência em edição de vídeo. Trabalha na área há 5 anos

Por Keity Naiany
postado em 05/06/2026 13:10
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