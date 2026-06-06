Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (06/6)

Data estelar: Lua míngua Vazia em Aquário até 21h44 HBr

Reserva o dia para o “dolce far niente”, o tempo consagrado à despreocupação, faz isso sem importar que tenhas mil e uma razões para te preocupar, porque nada te obriga a continuares te apegando às preocupações, inclusive porque se tanto as amas que não podes passar um tempo sem elas, ainda assim não deverias te preocupar por as deixar temporariamente de lado, te garanto que estarão disponíveis quando queiras te agarrar a elas novamente, ou duvidas disso?

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A Lua Vazia é tua licença cósmica para praticar a despreocupação, viver como se não houvesse amanhã nem tampouco um passado pesado a te atormentar. O mistério de desfrutar do fugaz instante presente reside na despreocupação que, como não faz parte dos hábitos de ninguém, precisa ser atualizada por efeito da vontade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Finalize bem o que está em andamento, para poder se engajar em assuntos novos, que enriqueçam sua alma e corpo. O patrimônio que nossa humanidade há de buscar não é apenas material, há um patrimônio abstrato também.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para não haver riscos de desentendimentos e interpretações erradas do que você dizer, procure se aproximar das pessoas que lhe interessam e puxar conversa sobre os assuntos que você quer discutir, sem nada falar ainda.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Este é um desses raros momentos em que as coisas tendem a se resolver bem, e muito positivamente para seu lado, agregando segurança e conforto, condições essenciais para a alma continuar aceitando novos desafios.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



É hora de tomar essas iniciativas que você vem adiando, na tentativa de não tocar nos pontos nevrálgicos que engatilhariam respostas bastante hostis. Porém, chega uma hora que não dá mais para adiar o inevitável.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Se você consegue pensar nas coisas boas da vida, ainda que se sinta distante de as experimentar, porque o cenário está cheio de perrengues, mesmo assim sua mente avisa que está tudo mudando para melhor.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



A riqueza que sua alma busca se encontra na dinâmica de cooperação que as pessoas estabeleçam entre si, cientes de que juntas poderiam muito mais do que cada uma por separado. Pratique essa sabedoria.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Eventualmente, apague a memória das falhas cometidas até aqui, porque o assunto agora não é ficar consertando o passado, mas se lançar com ousadia a um futuro que é desconhecido, mas que a alma pressente como bom.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



Há todo um entusiasmo que regozija a alma quando boas ideias circulam pela mente, porém, há também a perspectiva de isso se tornar uma decepção se você não se mover na direção de testar as boas ideias na prática.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



A única e real certeza que você poderia ter agora sobre os resultados de seus investimentos reside em confiar naquilo que você pressente, mesmo que de imediato os sinais não sejam todos positivos. Confiança.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Mesmo que aconteçam desentendimentos e que esses se arraiguem nos relacionamentos, de toda maneira o bom trato entre as pessoas há de prevalecer, porque só assim as pessoas envolvidas sairiam ganhando.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Normalmente, as pessoas se focam em grandes tacadas ou golpes de sorte e, assim, acabam negligenciando o que de melhor está ao alcance delas, ou seja, são as pequenas coisas do dia a dia, sobre as quais se apoia a harmonia.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Para construir uma boa vida é melhor você agir de forma independente das circunstâncias que supostamente seriam imprescindíveis a essa construção, porque o bem viver começa com uma atitude subjetiva. Alegria.

