Gretchen diz que sua mãe sofreu influência extraterrestre na gravidez

Em meio à onda de interesse sobre extraterrestres que dominou as redes sociais nos últimos dias, Gretchen veio a público neste sábado, 6, relatar uma história que, segundo ela, carrega há anos: sua mãe teria sido influenciada por ETs durante a gestação, em 1959, e os efeitos desse contato se manifestariam até hoje no corpo e nos sentidos da cantora.

O ponto de partida é um livro que Gretchen diz ter existido na casa da família - e que se perdeu em alguma mudança -, no qual estava descrito que gestantes daquele ano teriam recebido influências extraterrestres, gerando nos bebês capacidades físicas fora do comum. A principal delas seria uma cicatrização acelerada. "A minha é simplesmente única. Os próprios médicos ficam surpresos", disse ela, em vídeo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Gretchen cita como exemplos o preenchimento labial feito recentemente, com pontos retirados e cicatriz já resolvida em uma semana, e os partos por cesárea de cinco filhos, após os quais, segundo ela, médicos relataram não encontrar marcas no útero.

"No meu terceiro filho, o Sérgio, o médico disse: É impressionante. Seu útero não tem cicatriz", afirmou a cantora. "Quando tive a minha quinta filha, a Giulia, o médico disse a mesma coisa. Então, esse fator regenerador do meu corpo é um dos sintomas".

Além da regeneração, a cantora lista olfato aguçado e audição hipersensível entre os sintomas que reconhece em si mesma. Sobre a audição, conta que chegava a ouvir os passos dos filhos pequenos descalços dentro de casa, e que eventualmente percebe um som agudo fino que, na sua interpretação, indica a aproximação dos extraterrestres.

No vídeo publicado, Gretchen foi enfática ao afastar qualquer leitura de que o relato seria uma jogada de visibilidade. "Não estou querendo aparecer. Falo disso há anos. Isso é de verdade. Realmente acontece comigo. Se sou ET ou não, não sei", conta. "Pode parecer engraçado, pensarem que é mentira minha e que quero aparecer, mas não é nada disso. Quem conhece a minha história sabe".