Carol Duarte quebra o silêncio sobre sumiço das novelas há quase dez anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Carol Duarte abriu o jogo sobre seu afastamento das novelas. A atriz, que alcançou o sucesso nacional após ter interpretado Ivan, um personagem que se descobre trans em A Força do Querer (2017), não emplacou novos trabalhos nos folhetins desde então.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista assegurou que pretende, em breve, retornar ao gênero. "Já faz um tempo que fiz novela acho que elas mudaram um pouco. Amei fazer novela, acho que é um exercício de ator super intenso", disse.

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Carol Duarte, então, relembrou a experiência com A Força do Querer, responsável pela sua estreia na televisão. "Aprendi demais, foi um exercício muito intenso. Aprendi muita coisa na novela, porque nunca tinha entrado no sete. Era do teatro de São Paulo, fazia teatro, e quando vi, estava no sete foi uma experiência muito bonita na minha vida", contou.

"Para mim, como atriz, acho que a minha excelência, o que desejo, é sempre estar em cena, fazendo. O ator precisa estar em exercício. Eu gosto, adoraria fazer uma novela", concluiu ela. Atualmente, ela pode ser vista na série Os Outros, cuja terceira temporada está em cartaz no Globoplay.

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