A ciência da imaginação pura: Steven Spielberg e seu fascinante 'Dia D'

Ricardo Daehn

Se cinema é luz e som, Steven Spielberg, no mais recente filme, tira proveito do elemento silêncio. Cabe ao espectador das jornadas da apresentadora de tevê Margaret Fairchild (Emily Blunt) e do expert em guardar segredos Daniel Kellner (Josh O´Connor), que favorecem o contato entre humanos e seres extraterrestres, compartilhar da condição atônita. O vazamento de dados confidenciais vai redimensionar a compreensão do mundo, no roteiro de David Koepp (reconhecido pela repaginada de Missão: Impossível e pela inventividade de Jurassic Park).

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A trama de Dia D vem de uma história original criada pelo mesmo diretor de E.T. (1982) e Contatos imediatos de terceiro grau (1977). A determinação de um punhado de personagens — detentores de dados "absolutamente sensíveis" — mudará o curso da história. Simples e hábil na comunicação, Spielberg dá vazão, mesmo entre temas complexos, ao seu cinema inclusivo. Energia e tempo são proporcionadas na trama do filme que detém alta carga de suspense.

Narrativas paralelas avançam até a arquitetada reunião dos protagonistas que despertam a fúria do empresário da Wardex (Noah Scanlon, papel de Colin Firth), aliada ao Departamento de Defesa, no acobertar de dados desconhecidos pela população mundial.

A exemplo do feito no Indiana Jones original (1981), Spielberg reveste tudo com emoção, com as músicas orquestradas de John Williams (das quais não se envergonha de embrulhar as cenas de alta voltagem) e se esbalda em arquétipos do conto de João e Maria, usa trecho de música à la Disney e ainda traz um recado muito enraizado no seu clássico extraterreno de 1982.

Grosso modo, Dia D encampa situações que lembram Sinais, A chegada, O mundo depois de nós e, muito mais diretamente, Avatar, com a conexão direta entre corpos e vivências de duas pessoas, por meio de um chamado link cerebral. Nisso, o inexplicável chega, diante da capacidade de se bisbilhotar a mente alheia e se reajustar realidades tanto física quanto mentais de personagens.

Entre tipos em polvorosa ou que deambulam, sem entendimento de experiências que fogem aos padrões terrenos, com esquisitices na comunicação interpessoal, pouco a pouco, Spielberg explora temas como o embate entre fé e tecnologia. Fala da troca de corpos, com um quê de espiritualidade, e ainda afeta mentalmente o público — que acompanha a materialização de memórias de personagens e vê o impossível acontecer, como a criação de música a partir de manobras matemáticas. No final de Dia D, entretanto, a racionalidade se esvai e a chave para o sensível cinema de Spielberg acusa ser a empatia. "Você perdeu sua fé nas pessoas", alerta um dos personagens, em determinada situação. Algo a ser reconquistado, na visão do mestre do cinema de ficção científica.



