Em clima de Copa do Mundo, CB.Saúde debate condição física de Neymar

O médico Paulo Lobo, membro da comissão médica da CBF e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT); a jornalista Sibele Negromonte; Silvestre Gorgulho, escritor e ex-secretário de Cultura; e o jornalista Marcelo Agner - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O CB.Saúde, programa em parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, recebeu nesta quinta-feira (11/6) convidados especiais em clima de Copa do Mundo. Os jornalistas Sibele Negromonte e Marcelo Agner comandaram a edição, que teve clima de Copa do Mundo, com a participação do médico Paulo Lobo, membro da comissão médica da CBF e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), e de Silvestre Gorgulho, escritor e ex-secretário de Cultura.

O programa começou com uma entrada ao vivo do editor de esportes do Correio, Marcos Paulo Lima, correspondente do jornal nos Estados Unidos, direto da concentração da Seleção Brasileira, em Nova Jersey. Ele trouxe informações sobre os preparativos para a estreia do Brasil no torneio.

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Segundo Marcos Paulo, apesar da realização da competição em território norte-americano, o clima de Copa ainda não tomou conta do país. “Fala-se muito mais sobre a NBA. Acho que o clima de Copa do Mundo está mais presente no México, que sempre foi um país apaixonado por futebol. Embora os Estados Unidos tenham recebido a Copa em 1994, ainda não se percebe aqui uma grande atmosfera em torno do torneio”, explicou.

O jornalista destacou que a mobilização dos torcedores está concentrada principalmente em Nova York. “O clima vai ficar mesmo na Times Square, onde a torcida brasileira fará um encontro nesta sexta-feira, na véspera da estreia do Brasil. Nos Estados Unidos, de maneira geral, ainda não se vê muita festa ou ansiedade em relação à Copa do Mundo”, observou.

Silvestre Gorgulho demonstrou otimismo em relação às chances de vitória para o Brasil, com a experiência de quem acompanhou quatro dos cinco títulos mundiais conquistados pelo país. Ele destacou que a equipe segue entre as principais candidatas ao troféu. “O Brasil sempre entra em uma Copa do Mundo como protagonista. É uma seleção respeitada por todos os adversários e que costuma concentrar mais atenção em seu próprio desempenho do que nos rivais”, afirmou.

Ao analisar a estreia diante do Marrocos, Silvestre lembrou que o adversário merece respeito. “O Marrocos é uma seleção forte, que fez história ao se tornar o primeiro país africano e árabe a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, no Catar. É uma equipe organizada e que evoluiu muito nos últimos anos”, observou.

Apesar disso, ele acredita que o Brasil tem condições de avançar com tranquilidade na fase de grupos. “Minha expectativa é positiva. Acredito que o Brasil possa vencer o Marrocos e superar os demais compromissos da primeira fase. Depois começa uma nova competição, que é o mata-mata”, disse.

Mesmo reconhecendo as dificuldades do torneio, ele mantém a confiança na Seleção Brasileira. “O Brasil tem qualidade para competir com qualquer adversário. A expectativa é boa, acredito que a equipe vai dar muito trabalho e chegar longe. Como torcedor, espero que o hexacampeonato finalmente venha”, concluiu.

Outro tema debatido foi a situação física de Neymar . De acordo com Paulo Lobo, o atacante está na fase final de recuperação da lesão na panturrilha e pode iniciar os trabalhos de campo nos próximos dias. “Pelo que ouvimos, o tratamento deve ser concluído nesta semana. Há a possibilidade de ele começar um trabalho no campo já na próxima semana. A partir daí, será fundamental observar como ele reage em atividades de maior intensidade, como arrancadas e chutes”, disse.

O médico ressaltou que lesões musculares exigem cautela, especialmente em atletas mais experientes. “Muitas vezes, as pessoas acreditam que a panturrilha está totalmente recuperada, mas um jogador de 34 anos responde de forma diferente de um atleta de 20. O Neymar precisa de um cuidado especial porque é um jogador diferenciado”, avaliou.

Paulo Lobo também ponderou sobre os critérios para a convocação de um jogador lesionado. Segundo o médico, a decisão deve levar em conta uma série de fatores, como a avaliação clínica, os resultados dos exames de imagem, especialmente a ressonância magnética, o tempo estimado de recuperação, o calendário da competição e a importância do atleta para a equipe.

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