O tabu que persegue a Seleção Brasileira aparece novamente esse ano

Para a Seleção Brasileira, estrear na Copa do Mundo no mesmo estádio onde acontecerá a decisão do título não é nada animador. Isso porque, historicamente, a Canarinho iniciou a caminhada no mesmo estádio da grande final em quatro ocasiões, 1950, 1998, 2006 e 2022 e, em todas elas, o desfecho foi marcado por decepções, desde o traumático "Maracanazo" até eliminações precoces que adiaram o sonho do título.

Com a estreia em 2026 confirmada para o MetLife Stadium, justamente o palco da final desta edição, o Brasil entra em campo contra o Marrocos no sábado (13/6) com a missão de não apenas vencer o adversário, mas de superar esse tabu histórico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1950, o “Maracanazo”

O Rio de Janeiro se encontrava em festa no dia 24 de junho de 1950, dia que marcava a estreia do Brasil na Copa do Mundo e a inauguração do estádio do Maracanã em jogos oficiais. A abertura terminou em celebração, com a goleada de 4x0 sobre o México.

Semanas depois, na final do campeonato, o clima de otimismo era forte. No mesmo Maracanã, ocupado por 200 mil pessoas, a missão da Seleção era derrotar o Uruguai e ser campeã do mundo pela primeira vez.

Com o Brasil abrindo o placar, tudo corria como planejado, até que dois gols do Uruguai viraram o jogo e silenciaram as arquibancadas. O trauma foi imortalizado como “Maracanazo”.

1998, o penta adiado

Quase meio século depois, em 1998, o Brasil chegava à Copa do Mundo na França como atual campeão e favorito a conquistar o penta. No dia 10 de julho, a Seleção Brasileira estreou com vitória sobre a Escócia, por 2x1, no Stade de France, liderada por nomes como Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo Fenômeno.

Naquela edição, o Brasil voltaria a chegar à final, para enfrentar a anfitriã, no mesmo Stade de France. Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior, era a principal esperança de gols dos brasileiros. Mas quem deu um show naquele 12 de julho foi o meia Zinedine Zidane. O craque francês marcou dois gols e entregou uma das melhores performances da sua carreira. A derrota por 3x0 decretou o segundo vice-campeonato mundial do Brasil, e adiou o tão sonhado penta.

2006, já nas quartas

Em moldes semelhantes aos de 1998, a Seleção Brasileira chegou à Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, como a atual campeã mundial e favorita ao título. A equipe contava com o famoso “Quadrado Mágico”: Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Grandes estrelas do futebol mundial.

A estreia, no dia 13 de junho, no Estádio Olímpico de Berlim, foi apertada. Com um único gol de Kaká, que seria Bola de Ouro da Fifa no ano seguinte, a Seleção venceu a Croácia por 1x0. Mas nessa edição, a tragédia aconteceu ainda antes da final. Logo nas quartas, a França voltou a interromper os sonhos da Seleção.

Pressionado pelo futebol 'sem graça', mesmo com a sequência de vitórias, o técnico Parreira deixou Adriano no banco e desmontou o quadrado. Em noite pouco inspirada, a Seleção viu os franceses, com gol de Henry, consagrarem a vitória e a eliminação brasileira, em uma noite nada “mágica”.

A final daquele ano foi disputada entre Itália e França, no Estádio Olímpico de Berlim, onde a seleção italiana conquistou seu tetracampeonato mundial.

2022, apenas quatro minutos

O calor do Catar fazia os brasileiros se sentirem em casa na Copa do Mundo de 2022. Na persistente busca pelo Hexa, a Seleção venceu a Sérvia por 2x0 na estreia, no dia 24 de novembro, com dois gols memoráveis de Richarlison, no Estádio de Lusail.

Como camisa 10, Neymar tinha naquele Mundial sua grande chance de conquistar o título, após as frustrações de 2014 e 2018. Porém, a história se repetiu e o drama da eliminação veio cedo, novamente nas quartas, agora contra a Croácia. A Canarinho teve a vaga nas mãos, faltando quatro minutos para o fim da prorrogação.

O próprio Neymar já havia aberto o placar no fim da primeira etapa do tempo extra. Até que, aos 117 minutos de jogo, o croata Petkovic empatou e levou a disputa aos pênaltis. Marquinhos e Rodrygo desperdiçaram suas cobranças, o sonho do Hexa ficou para depois e o tabu do estádio da final voltou a assombrar a Seleção.

2026, uma nova esperança

Nesta Copa do Mundo, o Brasil estreia contra Marrocos, neste sábado (13/6), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, palco da decisão do torneio. E dessa vez, o brasileiro terá de torcer em dobro para Seleção não apenas ganhar os jogos, mas também quebrar o tabu.