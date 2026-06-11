Copa do Mundo 2026 começou! Veja como foi a abertura na Cidade do México

Artistas se apresentam durante a cerimônia de abertura da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México, em 11 de junho de 2026 - (crédito: RODRIGO OROPEZA / AFP)

A largada para a edição de 2026 da Copa do Mundo está decretada. Na Cidade do México, o maior Mundial da história vive os primeiros capítulos. Após show de abertura realizado no gramado do estádio Azteca, uma das três sedes mexicanas do torneio, o time da casa abre a competição contra a África do Sul. Este será um dos dois confrontos do dia. Às 23h, será a vez de Coréia do Sul e Tchéquia, também pelo Grupo A.

Apresentações de estrelas da música abrem os trabalhos

Antes da bola rolar, os portões do estádio de abertura do torneio foram abertos com 1h30 de antecedência para os torcedores. Já no gramado, mas ainda sem bola, os artistas foram encarregados de inaugurar a festa. A principal atração entre as apresentações foi a presença de Shakira. Vestida de amarelo e com óculos escuros, a colombiana dançou ao lado do nigeriano Burna Boy. Os dois apresentaram a música Dai Dai.

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A cantora, compositora e produtora colombiana Shakira se apresenta durante a cerimônia de abertura da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México, em 11 de junho de 2026 (foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)

Além da dupla, outros famosos também agitaram o palco. Exemplos foram J Balvin, Tyla, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Maná.

Shakira cantando na abertura da Copa do Mundo



essa música “Dai Dai” ficou absurdamente foda e combinou demais com a Copa pic.twitter.com/fim5T65ntp June 11, 2026











Onda de protestos segue em território mexicano

O período de véspera da principal competição de seleções do planeta bola foi marcado por ondas de protestos no México. No local da estreia do torneio, diferentes grupos se mobilizam pelas respectivas reinvidicações. Em grande maioria, os manifestantes pedem por melhorias na área da educação do país. Enquanto isso, outros clamam por justiça em razão de milhares de pessoas desaparecidas.

De acordo com dados oficiais levantados pelo governo mexicano, um relatório apresentado pelo Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Localizadas, aponta para o desaparecimento de 130.178 mil pessoas cujos paradeiros são desconhecidos. Os sumiços são atribuídos aos períodos de desaparecimentos forçados patrocinados pelo Estado entre 1950 e 1990, além da guerra contra os cartéis de narcotráfico, em 2006.

O grupo Madres Buscadoras (em tradução livre, Mães que Buscam), foi um dos que marchava em direção ao Estádio Azteca. Com bandeiras e cartazes, pediam por maior atenção aos processos de busca dos familiares que sumiram. Já no campo da educação, os Trabalhadores da Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) pediam por melhores condições na educação básica no México, assim como reformas salariais e planos de aposentadoria mais bem estruturados.

















Recorde de seleções, partidas e sedes

A edição de 2026 da Copa do Mundo de futebol é reconhecida como "a maior da história" por causa do tamanho. Pela primeira vez, o torneio abrangerá 48 seleções. O número é um quarto maior do que o anterior, onde 32 equipes partiam na corrida pela taça. Trata-se da maior transformação do formato desde 1998.

Ao invés de oito grupos, agora, serão 12. As chaves de A a L ainda terão quatro integrantes cada, mas, dessa vez, há uma mudança: além dos dois primeiros colocados (que garantem classificação direta), os oito melhores dos 12 terceiros colocados de cada grupo também irão ao mata-mata.

Falando na fase seguinte, há mais uma mudança. A primeira etapa de vida ou morte será os 16 avos de final, também conhecido simplesmente como segunda fase. A novidade difere das versões anteriores, onde as equipes começavam as disputas para evitar voltas precoces para casa já nas oitavas de final.

Outro detalhe inédito é a presença de três países-sede durante a competição. Ao todo, são 16 cidades, que abrangem um estádio cada. Elas estão divididas em 11 nos Estados Unidos, três no México e duas no Canadá. Em 2026, serão disputadas 104 partidas, número significativamente maior do que em 2022 e nas versões anteriores, onde 64 jogos aconteciam.

Além da abertura no México, ainda haverá cerimônias nos EUA e Canadá. Em terras canadenses, a abertura será às 14h30 (horário de Brasília), em Toronto. Já em território estadunidense, a festa começa às 20h30 desta sexta-feira (12/6), em Los Angeles, na Califórnia.