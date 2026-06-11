Thaila Ayala revela ida à terapia para viver primeira vilã em nova novela da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Thaila Ayala atualmente se prepara para estrear em um novo desafio em sua carreira: a novela vertical Nas Profundezas do Amor, do Globoplay, onde na trama, ainda sem data de lançamento, viverá Zara, a grande vilã da história.

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Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz descreveu a personalidade da personagem, ao qual ela considera malvada. "Ela é maravilhosa e má de verdade: realmente uma vilã que nunca tinha feito. Foi isso que fez meus olhos brilharem quando o projeto chegou. Já tinha recebido outros convites. O que me fez declinar de outros projetos foi o roteiro mesmo", contou.

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Para dar conta da complexidade da personagem, Thaila Ayala contou que buscou suporte nas sessões de terapia, e conversou com sua analista pessoal. "Falei com a minha psicóloga maravilhosa para entender o que era possível, o que acontece mesmo nessa mudança psíquica para essa maldade que ela virou", adiantou a artista.

Para ela, o amadurecimento artístico se dá, também, por meio de uma maratona de autoconhecimento que incluiu uma série de retiros espirituais ao longo do ano passado. Seu retorno para a Globo, inclusive, ocorre em um momento de celebração, visto que sua estreia na emissora ocorreu em 2006.

"O balanço destes 20 anos de carreira é a maturidade que a vida traz. E tem algo maravilhoso dos 40, porque não é tudo lindo: o hormônio cai, é um horror, você se acha jovem, mas o corpo não acompanha. Porém, a maturidade realmente é uma bênção", explicou Thaila Ayala. "Cheguei aos 40 muito bem da cabeça, feliz e orgulhosa de mim", pontuou.

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