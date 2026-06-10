Netflix lança catálogo especial de futebol para a Copa do Mundo 2026

Brasil 70 – A Saga do Tri retrata a campanha da seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial de futebol - (crédito: Divulgação / Netflix)

Qualquer brasileiro, seja fã ou não, reconhece o impacto do futebol na cultura do país. Em homenagem à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, a Netflix lança nesta quinta-feira (11/6) a coleção Aquecimento para o Hexa, uma curadoria que reúne filmes, séries e documentários que contam histórias que vão além do campo. Além disso, a plataforma disponibiliza no mesmo dia o FIFA World Cup: Launch Edition — jogo que transforma a TV do usuário em estádio e o celular em controle.

A coleção Aquecimento para o Hexa reúne lançamentos brasileiros, como a estreia recente da minissérie de ficção Brasil 70 – A Saga do Tri e os documentários Ronaldinho Gaúcho e Tetra: Acreditar De Novo. Dentre as produções também estão Neymar: O Caos Perfeito, que mostra os bastidores da carreira do atleta; Pelé, com arquivos e depoimentos inéditos sobre a história do jogador; Baila, Vini!, que mostra a ascensão de Vinícius Júnior até se tornar um dos principais nomes do futebol; Brasil 2002 — Os Bastidores do Penta, com depoimentos dos jogadores.

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As histórias sobre futebol não param no Brasil, elas se juntam a estreias da América Latina e de outras partes do mundo, como México 1986, que conta a história do que levou o país a sediar o torneio de 1986 e Gol contra, com o retrato da ascensão e queda do futebol colombiano. Além dessas, a coleção engloba James, Dibu Martínez: O garoto que parava o tempo, Noruega: O retorno que promete, Podolski, A greve da Seleção da França, Beckham, entre outras produções.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel