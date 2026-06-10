Baile da quebrada terá transmissão de Brasil X Marrocos em Ceilândia

Baile da Sarau-Vá terá transmissão de Brasil X Marrocos neste sábado (13/6) - (crédito: Nina Quintana/Divulgação)

Neste sábado (13/6), o projeto Sarau-Vá vai unir futebol, música e cultura periférica em uma edição dedicada à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A programação começa às 17h e segue até às 2h da manhã, no Beco do Porco, ao lado do Porks Ceilândia. O baile terá transmissão da partida e apresentações de DJs e artistas das quebradas do Distrito Federal.

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A ideia é unir o espírito de torcida com a energia dos bailes e encontros culturais em uma celebração coletiva pelo clima da Copa. A partida Brasil X Marrocos será transmitida com estrutura de som e telão, seguida de uma programação musical após o apito final. Os ingressos custam R$ 15 (segundo lote) e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

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O Sarau Voz e Alma tem mais de 800 edições realizadas desde 2013 e vem se consolidando como uma das principais iniciativas culturais de Ceilândia. O Baile leva a mesma proposta e potência coletiva do sarau para as pistas de dança, e é uma forte expressão da cultura periférica e da diversidade musical das periferias do Distrito Federal.

Serviço

Baile da Sarau-Vá - Especial Copa do Mundo

Neste sábado (13/6), das 17h às 2h, no Beco do Porco. Ingressos: R$ 15, pela plataforma Sympla. Classificação: 16 anos.