Casa Baco vence prêmio de restaurante do ano da região Centro-Oeste

Na noite desta terça-feira (9/6), foi realizado o prêmio Melhores da Gastronomia, em São Paulo, promovido pela Prazeres da Mesa. Com grande importância nacional no ramo gastronômico, a capital foi muito bem representada. A Casa Baco, do chef Gil Guimarães, venceu o prêmio de Restaurante do ano da região Centro Oeste pela segunda vez.
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Gil Guimarães ressalta que estar na lista de finalistas já é uma grande honra. “É um super reconhecimento. E esse ano, Brasília ficou muito pouco representada. O único que a gente ganhou foi com a Casa Baco. Ganhar o melhor restaurante do Centro-Oeste pela segunda vez é super importante para Brasília, porque Goiânia vem aí com uma força grande, muita coisa legal acontecendo lá e eu acho que a gente botar nossa cara para fora é super bacana”, destaca.
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O chef acredita que a premiação está muito ligada ao trabalho da casa com os produtos do Cerrado. “Para mim, esse senso é super importante, porque eu acho que consolida e mostra que o caminho que a gente está trilhando de valorizar o produto da nossa terra é visto e considerado”, finaliza Gil.