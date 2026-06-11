"O Afinador": Thriller de ação com astro de "White Lotus" e Dustin Hoffman

O protagonista Niki (Leo Woodall) usa sua audição apurada em "O Afinador", thriller que explora sua dupla vida como arrombador de cofres - (crédito: Divulgação/Paris Filmes)

O thriller de ação O Afinador (Tuner) estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 11 de junho, com distribuição da Paris Filmes. O elenco conta com Leo Woodall, Havana Rose Liu e Dustin Hoffman.

Este é o primeiro longa de ficção do diretor Daniel Roher, vencedor do Oscar pelo documentário Navalny. No filme, Woodall interpreta Niki, um talentoso afinador de pianos treinado por Harry, personagem vivido por Hoffman.

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A audição excepcional do jovem chama a atenção de criminosos. Essa habilidade rara o ajuda a trabalhar com instrumentos de alto padrão, como pianos Steinway, e também a abrir cofres com precisão.

Durante sua jornada, Niki conhece Ruthie (Rose Liu), uma estudante de composição, e os dois desenvolvem uma conexão inesperada. Sua vida dupla como arrombador, contudo, começa a ameaçar o relacionamento à medida que ele se envolve em situações cada vez mais perigosas.

Daniel Roher assina o roteiro com Robert Ramsey. Antes de chegar ao circuito comercial, O Afinador foi exibido nos festivais Sundance, TIFF, BFI e Telluride.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.