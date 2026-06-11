InícioDiversão e Arte
Gravidez

Tati Machado anuncia nova gravidez: "Amor encontrou mais um jeito de florescer"

Em um vídeo no Instagram, ao lado do parceiro Bruno Monteiro, Machado compartilhou a notícia

Tati Machado, apresentadora da 'Globo' anunciou a gravidez nesta quinta-feira (11/6) - (crédito: Reprodução/Instagram)
Tati Machado, apresentadora da 'Globo' anunciou a gravidez nesta quinta-feira (11/6) - (crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Tati Machado utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira (11/6), para anunciar que está grávida.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em um vídeo, ao lado do parceiro Bruno Monteiro, Machado compartilhou a notícia. Com uma filmagem que simula a lente de uma câmera, o casal segura sapatos de bebê e celebra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na legenda, escreveu: "O amor encontrou mais um jeito de florescer".

Em maio do último ano, a apresentadora perdeu seu primeiro filho, Rael, já ao final da gestação, com 33 semanas. Em setembro, ela participou do programa Saia Justa e revelou que, durante um tempo, desejou não ter engravidado - pensamento que mudou mais tarde.

"Hoje, no meu depois, eu digo com a maior tranquilidade que se eu soubesse, se me avisassem: Olha, Tati, quando você chegar em 34 semanas, você vai sentir que seu bebê parou de mexer, você vai parar no hospital por causa disso e sua vida vai virar de cabeça para baixo, eu faria tudo de novo. Mesmo que terminasse da mesma forma, porque nunca faltou amor", disse à época.

Saiba Mais

Princesa anuncia gravidez após seis meses longe das redes sociais


  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 11/06/2026 22:40
SIGA
x