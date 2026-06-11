Exposição celebra 20 anos do olhar fotográfico de Tatiana Reis em Ceilândia

A identidade brasiliense ganha destaque na exposição Festa de Olhar, da fotógrafa brasiliense Tatiana Reis, em cartaz na Galeria Risofloras, em Ceilândia. A mostra reúne fotografias produzidas ao longo de 20 anos de trajetória da artista e convida o público a revisitar momentos marcantes da produção cultural do Distrito Federal por meio de imagens que transitam entre palcos e ruas.

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A exposição teve início em 22 de maio e segue aberta para visitação até 19 de junho. Mais do que uma retrospectiva, a mostra propõe uma experiência afetiva e um reencontro da artista com a própria trajetória. “Para mim é um marco importante rever meu trabalho. É uma retrospectiva, mas que me faz olhar todo o material com carinho pela Tatiana que começava lá na Morte do Boi de Seu Teodoro, em 2006, fotografando encantada tudo o que via”, relembra.

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A ideia da exposição surgiu após a fotógrafa receber, em 2024, o Prêmio Dulcina de Moraes, concedido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O reconhecimento serviu como ponto de partida para organizar uma mostra que celebrasse não apenas sua trajetória, mas também os artistas que ajudaram a construir a cena cultural brasiliense.

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“O critério foi expor apenas artistas do DF. Não foi fácil fazer essa curadoria porque tínhamos poucos recursos, mas passamos pela arte urbana, pela cultura popular, pela dança contemporânea e pelo teatro de bonecos”, conta Tatiana. Com curadoria e texto de apresentação assinados por Léia Lemos, a exposição destaca artistas como Seu Teodoro, Mestre Zé do Pife, As Caixeiras, Ventoinha de Canudo e Cristiane Sobral.

A ligação da fotógrafa com as imagens começou ainda na infância. Após perder a mãe aos 8 anos, ela encontrou nos álbuns de família uma forma de preservar lembranças e reconstruir histórias. Aos 17 anos, ganhou do irmão sua primeira câmera fotográfica. Mais tarde, ao ingressar no curso de Teatro da Universidade de Brasília (UnB), começou a registrar os colegas de cena, iniciando o caminho que se transformaria em profissão.

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Ao longo desses 20 anos, Tatiana construiu um extenso acervo dedicado à documentação da cultura popular, dos festivais, cortejos, espetáculos e manifestações artísticas que acontecem muitas vezes fora dos grandes circuitos culturais. “Quando registramos nossa cultura e as pessoas que se dedicam a fazer cultura fora dos grandes circuitos, evidenciamos esse fazer como um dos pilares que estruturam a nossa sociedade”, afirma.

Além da trajetória individual da artista, a exposição também destaca sua atuação na formação de novos fotógrafos. Há 12 anos, Tatiana ministra aulas de fotografia em regiões periféricas do DF, experiência que também está presente na mostra. “Tem uma obra coletiva em que alguns alunos e ex-alunos contam como a fotografia mudou a vida deles”, destaca.

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Instalada na Galeria Risofloras, espaço criado em 2018 e vinculado ao Instituto de Referência da Juventude, a exposição reforça a importância de equipamentos culturais localizados fora do centro da capital. A galeria tem se consolidado como um dos principais espaços de circulação artística do Distrito Federal, especialmente por seu trabalho voltado às juventudes periféricas.

Serviço

Exposição "Festa de Olhar", de Tatiana Reis



Até 19 de junho, de terça a sábado, das 12h às 17h, na Galeria Risofloras, Praça do Cidadão, Ceilândia (DF). Entrada gratuita.