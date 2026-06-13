Brasília perde Gê Martu, mestre do teatro e do cinema, aos 89 anos

Gê Martu era genial como ator e um mestre para os iniciantes da dramaturgia - (crédito: Kléber Lima/CB/D.A Press)

O teatro e o cinema de Brasília estão de luto. Morreu, na noite de sexta-feira (12/6), o ator Geraldo Martuchelli, o Gê Martu, aos 89 anos, vítima de uma pneumonia. O coração não resistiu. Nascido em Paty do Alferes (RJ), em março de 1937, amigo de Dulcina de Moraes, a dama do teatro, Gê ajudou a consolidar as artes cênicas da capital nos seus 70 anos de carreira.

"Gê Martú chegou na cidade em 1971, numa época na qual existiam vários grupos de teatro. De imediato, procurou saber que grupos eram esses. Gisele Lemper já atuava como atriz e o apresentou a Álvaro Heleno e logo em seguida a JB Galvão, diretor e fundador do Grupo ATARD. Em 1975, foi convidado para atuar como ator e diretor no TEB, Teatro Espírita de Brasília, comandado por Irene Carvalho. Dirigiu textos de Allan Kardec, no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa de Lima, em linguagem teatral, durante 15 anos", relembra a atriz e amiga Juliana Zancanaro.

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Mesmo estando há 10 anos em homecare, com saúde fragilizada, Gê seguia trabalhando, segundo amigos. Além de locuções, participações em vídeos e até longa de animação, recebia artistas em casa para dirigi-los em leituras e ensaios, e, há um ano, estava dirigindo, pela primeira vez, criação da nova peça de sua filha, a atriz e diretora Luciana Martuchelli, sua obra principal, como ele dizia.

"Pai orgulhoso, foi dirigido por ela em algumas produções, como Ars, Fahrenheit e Elizabeth Tudo Pode", destaca Juliana. Para ela “sua pureza, ânsia de vida, ética, talento e humor guiam meu coração e arte!”. A vida e a obra do ator Gê Martu são retratadas no documentário O mestre da cena, dirigido por João Inácio.

Gê conviveu por toda a vida com sua “asmada amante”, como ele brincava, e seu coração não resistiu a mais uma pneumonia.



A despedida será na segunda-feira, dia 15, das 13h às 17h, no Foyer da sala Vladimir Carvalho, no Cine Brasília.