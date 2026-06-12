Dia dos Namorados: 6 casais famosos que seguem juntos após décadas de amor

Em um universo frequentemente marcado por separações e relacionamentos passageiros, alguns casais famosos brasileiros parecem desafiar o tempo. Ao longo de décadas, eles construíram histórias marcadas por parceria, cumplicidade e discrição, mostrando que relacionamentos duradouros também têm espaço entre os holofotes.
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No embalo do clima romântico do Dia dos Namorados, relembre artistas que transformaram o romance em uma verdadeira jornada de vida a dois. Entre casamentos de mais de 30, 40 e até 50 anos, essas relações continuam despertando admiração do público.
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Confira alguns casais famosos que parecem eternos namorados:
Tony Ramos e Lidiane Barbosa
Juntos há mais de cinco décadas, o ator e sua esposa construíram uma das uniões mais sólidas do meio artístico. Os dois se conheceram ainda jovens e, desde então, mantêm uma relação marcada pela discrição e pelo companheirismo.
Xororó e Noely Lima
Pais de Sandy e Junior Lima, o sertanejo e a esposa estão juntos há mais de 40 anos. Mesmo sendo uma família conhecida nacionalmente, eles sempre preservaram a intimidade e costumam manter a vida pessoal longe de grandes exposições.
Glória Pires e Orlando Morais
Casados há mais de três décadas, a atriz e o cantor formam um dos relacionamentos mais conhecidos entre os famosos. Além da longa união, o casal frequentemente compartilha momentos em família e demonstrações de carinho nas redes sociais.
Malu Mader e Tony Bellotto
Desde o início dos anos 1990, a atriz e o músico seguem juntos. Reservados quanto à vida pessoal, eles costumam evitar grandes exposições públicas, mas são frequentemente lembrados como um exemplo de estabilidade no universo artístico.
Marco Nanini e Fernando Libonati
A relação do ator com o produtor já atravessa mais de 35 anos. Ao longo do tempo, o casal manteve uma convivência pautada pela parceria e pelo respeito mútuo, conquistando admiração pela longevidade do relacionamento.
Martinho da Vila e Cléo Ferreira
O sambista também integra a lista de amores duradouros. Ao lado de Cléo Ferreira há mais de 30 anos, eles mantêm uma relação discreta, marcada pela estabilidade e pelo apoio mútuo longe dos holofotes.