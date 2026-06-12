Dia dos Namorados: 6 casais famosos que seguem juntos após décadas de amor - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Em um universo frequentemente marcado por separações e relacionamentos passageiros, alguns casais famosos brasileiros parecem desafiar o tempo. Ao longo de décadas, eles construíram histórias marcadas por parceria, cumplicidade e discrição, mostrando que relacionamentos duradouros também têm espaço entre os holofotes.

No embalo do clima romântico do Dia dos Namorados, relembre artistas que transformaram o romance em uma verdadeira jornada de vida a dois. Entre casamentos de mais de 30, 40 e até 50 anos, essas relações continuam despertando admiração do público.

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Confira alguns casais famosos que parecem eternos namorados:

Tony Ramos e Lidiane Barbosa

Juntos há mais de cinco décadas, o ator e sua esposa construíram uma das uniões mais sólidas do meio artístico. Os dois se conheceram ainda jovens e, desde então, mantêm uma relação marcada pela discrição e pelo companheirismo.

Xororó e Noely Lima

Pais de Sandy e Junior Lima, o sertanejo e a esposa estão juntos há mais de 40 anos. Mesmo sendo uma família conhecida nacionalmente, eles sempre preservaram a intimidade e costumam manter a vida pessoal longe de grandes exposições.