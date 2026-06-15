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Flávia Alessandra revela segredo do casamento com Otaviano Costa

Atriz de Quem Ama Cuida entrega fórmula para manter o amor vivo após anos de união

Artista descreveu quais os aspectos mais importantes para fazer a união se manter intacta até hoje - (crédito: Reprodução/Instagram)
Artista descreveu quais os aspectos mais importantes para fazer a união se manter intacta até hoje - (crédito: Reprodução/Instagram)

Flávia Alessandra abriu o coração sobre a atual fase do casamento vivido com Otaviano Costa. A atriz, no ar em Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, descreveu alguns dos segredos para fazer prevalecer o relacionamento com o ator.

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Em entrevista ao jornal O Globo, a artista descreveu quais os aspectos mais importantes para fazer a união se manter intacta até hoje. "Vivo relações muito verdadeiras, muito pé no chão", apontou.

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"Não sei qual é a fórmula ou o segredo, vamos descobrindo no dia a dia mesmo, mas certamente na base da confiança, admiração mútua e do bom humor. Brincamos que foi humor à primeira vista, e muito na base da admiração mútua", declarou Flávia Alessandra, que não poupou elogios a Otaviano: "Admirá-lo como profissional, pessoa, homem e pai. Quando deixa de existir este elemento, começa a ficar capenga em algum lugar", disse.

Em tempo, Flávia Alessandra e Otaviano Costa são pais de Olivia, de 15 anos. Além da caçula, a atriz também é mãe de Giulia Costa, de 26, da união anterior com o falecido diretor Marcos Paulo (1951-2012).

O texto Flávia Alessandra revela segredo do casamento duradouro com Otaviano Costa foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 15/06/2026 08:30
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