Pai de Miley Cyrus diz que ficou à beira da morte após problema inesperado

O cantor Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus, abriu o coração ao relembrar um dos momentos mais delicados de sua vida. Em entrevista divulgada na quarta-feira, 10 de junho, o astro da música country contou que enfrentou uma grave infecção em 2024 e chegou a acreditar que não sobreviveria ao problema de saúde. Segundo ele, a situação se agravou rapidamente, exigindo internações e acompanhamento médico constante.

Durante o relato, o artista revelou que passou dias difíceis enquanto tentava se recuperar. Ele contou que seu estado de saúde era tão preocupante que chegou a receber alta hospitalar algumas vezes, mas continuava debilitado em casa. Fiquei muito doente e quase morri. Enquanto eu tentava me manter vivo em alguns momentos, eles me davam alta do hospital, e eu ficava em casa com Tommy Jack, declarou à revista People, citando seu cachorro de estimação. Billy ainda explicou que seu corpo começou a inchar por conta de uma toxicidade causada pela infecção.

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Os médicos diagnosticaram o cantor com sepse, uma condição considerada grave e potencialmente fatal, provocada pela resposta intensa do organismo a uma infecção. O músico admitiu que o quadro poderia ter terminado de forma trágica. Se a infecção tivesse piorado, eu teria morrido, afirmou. Apesar do cenário assustador, ele contou que uma nova avaliação médica trouxe uma reviravolta inesperada. E, para minha surpresa, eles iam fazer uma última cirurgia. Quando cheguei ao hospital, disseram: ‘Sr. Cyrus, desapareceu. Você está curado’. Foi um milagre’, relembrou.

Mesmo após superar a infecção, os desafios continuaram. Billy Ray revelou que sofreu uma paralisia nas cordas vocais, o que comprometeu sua fala e também sua capacidade de cantar. Ainda assim, ele manteve a esperança de recuperação. Comecei a acreditar depois que vivi o primeiro milagre. Eu dizia a mim mesmo: ‘Cyrus, você não consegue falar nem cantar agora, mas acredite que vai conseguir’, disse.

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O cantor também destacou o papel importante da família nesse período delicado, especialmente da filha Noah Cyrus. Segundo ele, a música Dont Put It All On Me, interpretada por ela e composta pelo irmão Braison Cyrus, teve um impacto emocional profundo durante sua recuperação. Eu simplesmente amo aquela música. E acredito que aquela canção, em particular, ajudou a me salvar, revelou o artista.

O texto Pai de Miley Cyrus revela que ficou à beira da morte após problema de saúde inesperado foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.