Rosiane Pinheiro recria capa da Playboy após quase 30 anos





No clima da Copa do Mundo de 2026, Rosiane Pinheiro decidiu revisitar um dos momentos mais marcantes de sua trajetória artística. Aos 51 anos, a ex-integrante da Gang do Samba reproduziu o ensaio que estampou a capa da revista Playboy em junho de 1998, quando carregava o título de Musa da Copa. O novo registro chamou atenção pela semelhança com as imagens feitas há quase três décadas.

A artista ganhou projeção nacional em 1997, após participar do concurso Morena do Tchan. Embora tenha chegado à final, acabou ficando atrás de Scheila Carvalho na disputa pelo posto de dançarina do grupo. Pouco tempo depois, porém, encontrou espaço na Gang do Samba, onde consolidou sua carreira e aumentou sua popularidade.

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Relembrando a época em que posou para a publicação, Rosiane afirmou que guarda um carinho especial pela edição e destacou o significado do reconhecimento recebido naquele período. Segundo ela, o título de Musa da Copa teve um diferencial importante. "Até hoje, sou a única Musa da Copa do Mundo da história das Copas a ter sido escolhida pelos próprios jogadores que participaram do Mundial e pelo público, em votação popular. Representar a beleza da mulher brasileira naquele momento foi uma honra que marcou minha vida para sempre", declarou.

Apesar da repercussão positiva e do sucesso alcançado com a revista, a dançarina contou que a experiência financeira não foi como imaginava. Rosiane revelou ter descoberto anos depois que recebeu apenas uma parte do valor que acreditava ser justo pelo trabalho realizado. "Vou ser muito sincera. Eu vejo várias mulheres contando que o dinheiro da Playboy comprou apartamento, carro, mudou a vida delas. Quando escuto essas histórias, eu penso: ‘Que bom, porque comigo não aconteceu nada disso'", afirmou.

Mesmo assim, a famosa garantiu que não guarda arrependimentos sobre a decisão de posar nua no auge da carreira. Orgulhosa da própria trajetória, Rosiane disse enxergar a capa como um símbolo importante de sua história profissional. "Não me arrependo. Nem um pouco. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo", disse.