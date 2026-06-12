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Debora Bloch e Taís Araujo voltam a contracenar em nova série

Comédia baseada em histórias reais ganha novos nomes e episódios ambientados na Amazônia

Debora Bloch e Taís Araujo voltam a contracenar em nova série - (crédito: Observatorio da TV)
Debora Bloch e Taís Araujo voltam a contracenar em nova série - (crédito: Observatorio da TV)

Após viverem uma das rivalidades mais comentadas da TV no remake de Vale Tudo (2025), Debora Bloch e Taís Araujo se reencontram na segunda temporada de Pablo e Luisão, série criada por Paulo Vieira para o Globoplay.

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Além delas, nomes como Welder Rodrigues, Walderez de Barros e Pedro Wagner também foram confirmados no elenco. A primeira parte da nova temporada estreia na Globo em 7 de julho, antes de chegar ao streaming em 2026.

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Inspirada em histórias reais da família de Paulo Vieira, a comédia acompanha as aventuras de dois amigos, interpretados por Ailton Graça e Otavio Muller, em situações improváveis e divertidas. Nos novos episódios, haverá tramas ambientadas na Amazônia, com direito a capotamento de caminhão, tiros e até tentativa de pilotar avião todos fatos que, segundo Vieira, realmente aconteceram.

A temporada também terá um especial de Natal inspirado nas festas da família do humorista. Para ele, parte do sucesso da série está na identificação do público com as situações retratadas: Todo mundo tem um Pablo na família, um Luisão na família. Foi isso que gerou identificação, explicou.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 12/06/2026 22:57
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