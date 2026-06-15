Alana Cabral, que fez grande sucesso na pele de Joélly, uma das personagens principais de Três Graças, está cotada para integrar o elenco de Lá na Minha Terra, próxima novela das seis da Globo.
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Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a expectativa é de que a artista interprete a protagonista jovem da história escrita por Mário Teixeira, e que será estrelada por Dira Paes.
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Além de Alana Cabral, outro nome que se destacou em Três Graças deve ser aproveitado pela emissora para a substituta de A Nobreza do Amor, cuja estreia está prevista para o final do segundo semestre deste ano: Gabriela Loran também deve estar na trama.
Em tempo, antes de Três Graças, Alan Cabral estreou na série Assédio (2018), e esteve nas novelas Verão 90 (2019), Nos Tempos do Imperador (2021) e Guerreiros do Sol (2025).
O texto Alana Cabral é cotada para protagonizar próxima novela das seis da Globo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.