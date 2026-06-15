Mari Gonzalez reage a pressão para ter filhos com o namorado, Pipo Marques - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mari Gonzalez abriu o coração sobre a atual fase do relacionamento com Pipo Marques, com que completou dois anos de namoro em pleno Dia dos Namorados, celebrado na última sexta-feira (12).

Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora e ex-BBB foi sincera ao descrever que o casal possui grandes planos para a relação a longo prazo. "A gente está seguindo bem, aproveitando cada momento, cada um no seu cantinho, mas a gente vive junto", afirmou.

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"A gente tenta estar junto o máximo que consegue. Como a gente gosta muito de estar junto, a gente faz acontecer", declarou Mari Gonzalez. Sincera, a famosa apontou que, em meio a pressão para construir uma família seja previsível, ela e Pipo Marques não se incomodam.

"Dá vontade, às vezes, mas cada um tem seu momento, é um plano para o futuro, mas agora estamos com muitos projetos, então não daria", concluiu Mari.

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