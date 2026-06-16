Nattan fala sobre paternidade e admite dificuldades em casamento

Cantor reconheceu que poderia ter sido mais presente em alguns momentos após o nascimento da filha - (crédito: Reprodução/Instagram)





Nattan abriu o coração em torno da repercussão causada pelo documentário Tempo Para Amar, da esposa, Rafa Kalimann, onde falou sobre a paternidade e maternidade de Zuza, primeira filha do casal.

Em entrevista à revista Quem, o cantor relembrou os desafios que enfrenta como pai de primeira viagem, reconheceu que poderia ter sido mais presente em alguns momentos após o nascimento da menina e afirmou que a produção busca retratar uma experiência real vivida por muitas famílias.

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"Houve momentos em que eu estava aprendendo, estava perdido. E muitos pais passam por isso. Às vezes, essas histórias não são contadas. Eu não tive referência paterna, não tinha alguém para ligar e perguntar: ‘Pai, é assim mesmo?’. Não tive isso", afirmou Nattan. O cantor, por sua vez, também saiu em defesa da influenciadora após trechos do documentário repercutirem na web.

"Às vezes, as pessoas distorcem um pouco o que ela quis dizer. Houve um momento em que ela falou que se sentia muito sozinha. Às vezes, mesmo eu estando em casa, ela ainda se sentia só. Eu precisava sair para fazer shows e, quando voltava, ainda estava muito conectado àquela rotina. Chegava cansado, dormia, e ela já estava ali dentro de casa", explicou ele, que reconheceu a ausência ocasionada pela sua vida profissional.

"Ela estava falando desses momentos. E também de situações em que eu queria estar mais próximo, mas não conseguia entender o que ela estava tentando me dizer", pontuou.

O texto Nattan fala sobre paternidade e admite dificuldades no casamento com Rafa Kalimann foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.