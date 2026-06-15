Bonnie Tyler, do hit 'Total eclipse of the heart', sai do coma

Artista segue em tratamento na UTI de um hospital em Portugal - (crédito: Divulgação)

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (15/6), a família da cantora Bonnie Tyler, do hit Total eclipse of the heart, confirmou que a mulher saiu do coma e segue em tratamento na UTI. Informações também apontam que Bonnie ainda está com o estado de saúde grave.

"(Bonnie) continua muito debilitada e internada na UTI de um hospital em Portugal. Embora seu quadro esteja melhorando, o processo é lento. Os médicos permanecem confiantes de que ela se recuperará bem, mas isso levará tempo", diz parte da nota.

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Ainda no comunicado, fica claro que os shows de Bonnie previstos para o ano de 2026 serão cancelados.

Bonnie foi internada ainda no dia 7 deste mês. Ela fez uma cirurgia intestinal de emergência enquanto fazia uma viagem a Portugal.