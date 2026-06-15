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SAÚDE

Bonnie Tyler, do hit 'Total eclipse of the heart', sai do coma

Britânica Bonnie Tyler segue internada na UTI em estado grave

Artista segue em tratamento na UTI de um hospital em Portugal - (crédito: Divulgação)
Artista segue em tratamento na UTI de um hospital em Portugal - (crédito: Divulgação)

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (15/6), a família da cantora Bonnie Tyler, do hit Total eclipse of the heart, confirmou que a mulher saiu do coma e segue em tratamento na UTI. Informações também apontam que Bonnie ainda está com o estado de saúde grave.

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"(Bonnie) continua muito debilitada e internada na UTI de um hospital em Portugal. Embora seu quadro esteja melhorando, o processo é lento. Os médicos permanecem confiantes de que ela se recuperará bem, mas isso levará tempo", diz parte da nota.

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Ainda no comunicado, fica claro que os shows de Bonnie previstos para o ano de 2026 serão cancelados.

Bonnie foi internada ainda no dia 7 deste mês. Ela fez uma cirurgia intestinal de emergência enquanto fazia uma viagem a Portugal.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 15/06/2026 18:23 / atualizado em 15/06/2026 18:52
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