Influenciadora respondeu aos questionamentos de internautas que apontavam supostas intervenções estéticas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Monica Benini usou as redes sociais nesta última terça-feira (15/6), e desmentiu que teria se submetido a realização de cirurgias plásticas no rosto.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora respondeu aos questionamentos de internautas que apontavam supostas intervenções estéticas nos olhos e nos lábios. Um internauta, por sua vez, indagou a esposa de Junior Lima sobre a execução de uma blefaroplastia, procedimento cirúrgico focado na retirada de excesso de pele ou gordura das pálpebras.

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"Você já fez blefaroplastia?", questionou o seguidor. "Nunca. Nem blefaroplastia, nem boca, que vocês sempre me perguntam", esclareceu Monica Benini. Para sustentar a afirmação, ela resgatou uma fotografia antiga de perfil, na qual aparecia sem maquiagem.

A produtora de conteúdo, por sua vez, é casada há mais de uma década com o cantor Junior Lima, o irmão de Sandy, com quem tem dois filhos, Otto e Lara.

O texto Monica Benini, esposa de Junior Lima, explica rumores sobre cirurgias no rosto foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.