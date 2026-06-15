Otaviano Costa é anunciado como novo sócio do "The Best Speaker Brasil"

O apresentador, ator e empreendedor Otaviano Costa é o mais novo sócio do The Best Speaker, o primeiro reality show de palestrantes do Brasil e do mundo. Além de adicionar sua expertise de negócios ao ecossistema do programa, Otaviano está confirmado para comandar, novamente, a apresentação da grande final da atração.

A grande novidade chega em um momento estratégico: o reality abriu oficialmente as suas inscrições no último dia 1º de junho. A nova temporada do programa busca mapear, treinar e premiar os maiores talentos da oratória e do compartilhamento de conhecimento no país. Todas as pessoas do território nacional podem se inscrever até 31 de agosto.

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"O The Best Speaker Brasil nasce para valorizar histórias reais e mostrar que a comunicação tem poder de transformar vidas. A premiação de R$ 1 milhão simboliza o tamanho da oportunidade que queremos criar para novos talentos em todo o país", afirma Márcio Spagnolo, CEO da PSA Palestras e idealizador do The Best Speaker Brasil.

A chegada do apresentador como sócio promete acelerar a expansão do formato e atrair ainda mais olhares de grandes marcas patrocinadoras. O The Best Speaker se consolidou por unir a tensão e o dinamismo dos reality shows tradicionais a uma trilha de aceleração profissional e networking de alto nível.

Para Otaviano Costa, a transição de apresentador da final na edição anterior para o quadro societário foi um passo natural, impulsionado pelo propósito inovador do projeto. "A primeira edição me mostrou a força absurda do The Best Speaker. Não estamos falando apenas de um programa de entretenimento, mas de uma plataforma de transformação de vidas através da voz e do conhecimento. Entrar como sócio significa apostar no futuro da educação, da comunicação e da oratória, ajudando a lapidar os grandes líderes e palestrantes que o mercado tanto procura", destaca Otaviano.

Desde 1º de junho, o reality convoca palestrantes experientes e novos talentos que queiram projetar suas carreiras em nível nacional. Os participantes passam por provas intensas de oratória, inteligência emocional, presença de palco e capacidade de engajamento, tudo sob o olhar atento de mentores e jurados de destaque no mercado corporativo.