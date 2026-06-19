Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (19/6)

Data estelar: Lua Vazia das 8h29n até 11h38 HBr

Nossa consciência administra duas existências simultâneas o tempo inteiro, uma voltada ao exterior, onde temos presença formal e somos identificados por diversos números na civilização, e outra voltada ao interior, onde somos invisíveis e subjetivos.

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A vigília é o território da existência objetiva, o sono é o da existência subjetiva, mas também acontece de viajarmos em devaneios durante a vigília, assim como também somos tomados pela insônia quando deveríamos dormir, ou seja, vigília e sono não são dimensões exclusivas.

E ainda por cima tem a Lua Vazia, cujo período, mesmo acontecendo na vigília, propicia o surgimento da subjetividade, e se não soubermos lidar com maturidade com a vida interior, o resultado é sermos tomados por sentimentos ansiosos que nos castigam.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As situações com que sua alma se regozija precisam ser modificadas de tempos em tempos, porque a repetição desgasta e desorienta. Renovar o repertório de experiências que brindem com regozijo é imprescindível. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os humores das pessoas com que você convive podem não estar lá essas coisas, intoxicando um pouco o ambiente. Porém, se você se deixar contaminar com a situação ou não, isso é do âmbito de sua boa ou má vontade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há dias, como hoje, em que seria melhor se despir da boa vontade de orientar e dar conselhos às pessoas, porque o tiro sairia pela culatra, e a boa intenção seria criticada duramente. Tome distância e silencie.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Reserve o dia para descansar, mas se você já tem vários compromissos engatilhados, ou você os desmarca, ou você participa desses com total desapego pelos resultados. Descansar é a prioridade do dia de hoje.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As ideias podem ser ótimas, mas não é hora de tomar iniciativas tendo em mente a realização dessas. Procure respirar com serenidade para desfrutar da existência entre o céu e a terra, sem se obrigar a nenhum resultado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Reserve bastante tempo para cuidar de você, especialmente no âmbito invisível da alma, resistindo a se envolver nessas argumentações subjetivas sobre como tudo deveria ser diferente. Isso não vai conduzir a nada bom.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Descansar um pouco seria sábio, porque não se pode repetir o que deu certo nos dias anteriores. Ao contrário, o dinamismo da vida social entra em recessão agora, para temporariamente você precisar de um pouco de solidão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Repetir o que deu certo nos dias anteriores não garante os mesmos resultados, porque hoje é um dia que contrasta com os anteriores. Procure usar a sensibilidade, que informa com clareza que hoje é um dia diferente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez, as boas ideias que entusiasmaram nos dias anteriores, hoje se mostrem com menos vigor e precisem ser descartadas, porque sua alma descobre que nunca encontrariam real oportunidade de serem postas em prática.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide para que o mau humor não seja o motivo de você se precipitar na direção do que pareceria ser excitante, mas que, depois de experimentado, só agregaria ainda mais mau humor. Tome distância e descanse.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas que lhe servem de referência são pessoas, e isso significa que nem tudo que sair da boca delas seria sempre algo útil, que orientaria. E preciso aceitar que os humores oscilam e provocam efeitos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure fazer as tarefas cotidianas com tranquilidade, sem pressa, desfrutando de cada momento como se fosse único e original, em vez de atuar no automático da rotina, como se a vida não fosse algo importante.