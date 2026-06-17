Leticia Colin abre o jogo sobre vingança na nova fase de Quem Ama Cuida: "Não vai ser fácil" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Leticia Colin, intérprete de Adriana, a protagonista de Quem Ama Cuida, abriu o coração sobre as expectativas pela reviravolta na vida da personagem, que, foi acusada injustamente pelo assassinato do então marido, Arthur Brandão (Antonio Fagundes), e condenada a 12 anos de prisão em regime fechado.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz detalhou os planos para a segunda fase, que, após seis anos presa, mostrará a liberdade condicional da mocinha, que colocará em prática seu plano de vingança contra todos aqueles que a prejudicaram.

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"Não vai ser fácil"

"Não vai ser fácil, mas ela tem foco e estratégia. Vai atrás de cada um por vez. É um desafio agir e não ser tomada pelas emoções. Ela tem que ser fria e respirar fundo, até porque estará em liberdade condicional", adiantou Leticia Colin. A intérprete da personagem em Quem Ama Cuida, por sua vez, adiantou que vai sofrer preconceito por ser uma ex-presidiária, com bastante dificuldade para conseguir um emprego.

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"Essa personagem tem força e acredita muito no amor da família, mas vai sofrer por causa do estigma de ser uma ex-presidiária, ter dificuldade de ser reinserida na sociedade. O preconceito que as pessoas têm de não dar uma segunda chance. É como se ela ficasse marcada para sempre como ex-presidiária", disse a artista. "Tudo pode acontecer", sacramentou.

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