Isis Valverde é criticada após disputa com ex-funcionária vir à tona

Isis Valverde é alvo de críticas na web após disputa trabalhista com ex-funcionária vir à tona: "Escravidão" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A atriz Isis Valverde se tornou alvo de ataques nas rede sociais após uma disputa trabalhista na Justiça, movida por uma ex-funcionária doméstica, ter voltado à tona na mídia.

Segundo informações da coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, as partes firmaram um acordo judicial para encerrar o imbróglio. A ex-cozinheira pediu em torno de R$ 385.233,56 na ação, onde alegou que, embora contratada como cozinheira, passou a acumular funções típicas de empregada doméstica ao longo do contrato, especialmente após a dispensa de outra funcionária da residência da artista.

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Em sua conta do Instagram, Isis Valverde, que pode ser vista na reprise de Avenida Brasil (2012), na Globo, se tornou alvo de ataques gratuitos, e precisou limitar o acesso a seção comentários de suas publicações mais recentes diante das críticas feitas por internautas.

"Teve dinheiro pra esbanjar grife no casamento, mas indenização preferiu pagar em 6x", criticou uma seguidora, em referência ao casamento da atriz com o empresário Marcus Buaiz. "Deveria ter vergonha de não respeitar o trabalhador de respeitar o ser humano", lamentou outra. "A escravidão só foi abolida porque virou crime. Revoltante", detonou uma terceira pessoa.

Defesa de Isis Valverde

Após a divulgação de detalhes do processo, o advogado da atriz, Ricardo Brajterman, se manifestou e afirmou que o caso foi encerrado há meses por meio de acordo judicial. Para o advogado, o desfecho seria uma demonstração de que as alegações feitas contra Isis Valverde não foram confirmadas da forma como foram apresentadas.

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Matérias jornalísticas vêm divulgando, de forma tendenciosa e parcial, processo trabalhista encerrado há meses, dando como verdade absoluta e incontestável somente os argumentos da reclamante, afirmou o advogado, em entrevista ao portal LeoDias.

É completamente mentirosa a alegação de que a cozinheira tinha carga horária de 12 horas e 20 minutos de descanso, e também ficou provado que ela não acumulava funções, acrescentou a defesa dele.

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