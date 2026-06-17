Miguel Falabella revela planos para voltar a escrever novelas após 15 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Miguel Falabella abriu o jogo e admitiu que pode voltar à dramaturgia na televisão como autor principal. O ator, roteirista e diretor revelou que está avaliando a possibilidade de desenvolver uma nova novela.

Durante participação no Roda Viva, da TV Cultura, exibido na última segunda-feira (15), o veterano foi questionado sobre a possibilidade de escrever uma trama novamente, e respondeu sem descartar o retorno.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu me vejo [escrevendo]. Estou pensando em apresentar uma Tem duas amigas minhas, a Thaís Pontes e a Renatinha Linhares, que escreveram Encantado’s, e somos amigos lá de trás, e a gente está com umas ideias", adiantou ele, cuja trama mais recente assinada foi Aquele Beijo (2011).

Leia também: Coletânea reafirma orgulho pernambucano de Manuel Bandeira

Miguel Falabella, no entanto, não entrou em detalhes sobre a proposta nem revelou se o projeto já foi apresentado a alguma emissora ou plataforma. "A minha vida sempre foi assim, eu não programo muito, eu sou o famoso ‘deixa a vida me levar'", brincou.

O texto Miguel Falabella revela planos para voltar a escrever novelas após 15 anos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.