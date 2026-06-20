Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (20/6)

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Somos educados para servir nossos próprios e autocentrados interesses e, na melhor das hipóteses, ansiamos fazer o bem a outrem depois de nos sentirmos seguros e confortáveis o suficiente para atender as demandas alheias sem perturbar as nossas, e assim acontece que esse momento acaba sendo adiado infinitamente, porque novos problemas surgem no caminho.

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Ideal seria que fôssemos educados para nos servirmos mutuamente, para facilitarmos a vida de todas as pessoas, conhecidas e anônimas, com que nos relacionamos todos os dias porque, em última instância, somos humanos porque potencialmente representamos alguma utilidade no Universo, somos instrumentos da Vida em que nos movimentamos e experimentamos ser, um destino que corrompemos a golpes de egoísmo e autocentramento, convencidos de que fazemos a coisa certa.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Retorne às raízes, procure fazer contato com tudo que faça você se sentir num ambiente familiar, o qual nem sempre é constituído pelas pessoas que chamamos de familiares, às vezes muito pelo contrário. Familiaridade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa encontrar, de imediato, uma razão para o que acontece, apenas participar, desfrutando do que merecer e tomando distância do que lhe seja antipático. Pensar demais estragaria o regozijo disponível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os assuntos financeiros, mesmo não sendo provedores de alegria e leveza, são necessários e requerem atualmente sua atenção, para ser organizados em nome de você obter mais segurança e conforto nas próximas semanas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O acréscimo de energia circulando pelo seu corpo e alma há de servir para você tomar as iniciativas que foram adiadas nas semanas anteriores, por pressentir que não era o momento certo. Agora é o tempo certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo que você pressente é possível acontecer, mas nada cairá em sua horta do céu sem que você atue de alguma maneira firme e vigorosa, para manter mínimo controle sobre o andar da carruagem. Tudo isso é possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure ter boa disposição para fazer contatos sociais, porque nesta parte do caminho as melhores oportunidades resultariam de você transitar à vontade pelo barulho social, mesmo no meio de pessoas que não prefira.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se aparentemente está tudo certo, por que raios a alma é invadida por ansiedades sem forma? Talvez seja resultado das experiências traumáticas do passado, mas de toda maneira é bom resistir. Coisas boas vêm vindo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O dinamismo crescente aponta na direção de que seja propício você colocar suas cartas sobre a mesa, com transparência e sinceridade, porque assim as pessoas também se sentiriam motivadas a fazer o mesmo. Abertura.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre a ousadia dá bons resultados, às vezes você poderia se aquietar e deixar passar o que pareceria ser uma oportunidade, mas que na verdade não passa de uma encrenca. Selecionar as experiências é necessário.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A vida social requer investimentos de tempo e energia aos quais nem sempre sua alma está disposta, mas agora é quando a vida social traria para você oportunidades que, de outra maneira, não seriam percebidas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A excitação da perspectiva de novos e interessantes projetos dá lugar agora ao infinito de tarefas imprescindíveis para colocar em pé tudo que seja do seu interesse. Dedique-se a isso com carinho e boa vontade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O melhor da vida é o que pode ser compartilhado, seja com as pessoas próximas e conhecidas, ou eventualmente com quem você encontra de casualidade no meio dos eventos cotidianos. Compartilhar multiplica o regozijo.