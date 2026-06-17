Velejadora brasileira é escolhida para nova campanha da Dior

Tamara Klink é a nova estrela da Dior - (crédito: Reprodução/Dior)

A velejadora brasileira Tamara Klink é o atual nome escolhido pela Dior para estrelar o novo projeto internacional Book Tote. Com a entrada de Jonathan Anderson na direção criativa da maison francesa, a marca de bolsas passou a celebrar a literatura por meio de versões inspiradas em obras clássicas.

O modelo usado pela velejadora na campanha homenageia “A volta ao mundo em 80 dias”, romance de aventura de Júlio Verne publicado em 1873. “Eu já li esse livro quatro vezes. Entre elas, quando eu era criança e durante a minha última navegação no Ártico”, contou em um vídeo divulgado pela marca.

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A trajetória da paulistana conversa bem com o espírito da obra. Aos 28 anos, ela se tornou a primeira mulher do mundo a completar uma travessia solo da Passagem Noroeste do Ártico (da Groenlândia ao Alasca, nos Estados Unidos), navegando por 6.500 Km, em uma rota que une os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Ártico, se tornando a velejadora a primeira mulher latino-americana e a mais jovem do mundo a cruzar o Oceano Atlântico sozinha.

A coleção já homenageou livros como Laranja Mecânica, Drácula, Orgulho e Preconceito, Pequeno Príncipe, entre outros.

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Book Tote Dior "Volta ao Mundo em 80 Dias" (foto: Reprodução/Dior)