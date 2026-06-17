Super Campeões: quando times brasileiros foram parar nos animes

O futebol brasileiro rompeu fronteiras intercontinentais ao longo de 23 copas do mundo, conquistando torcedores ao redor do mundo. A referência é tamanha que, em 1983, times brasileiros foram parar na animação japonesa Captain Tsubasa (Super Campeões, no Brasil).

Criado por Yoichi Takahashi, o anime narra a jornada do jovem Oliver Tsubasa, que corre atrás do sonho de ser um jogador profissional de futebol. Passando pelas categorias de base do futebol japonês com a equipe do New Team, Tsubasa conhece um aliado que guiará sua carreira no esporte: o brasileiro Roberto Maravilha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Exposição reúne ilustrações de livro sobre o universo mamulengo



É a partir da parceria com ex-jogador da seleção brasileira que Tsubasa cresce como jogador profissional, chegando à jogar no São Paulo Futebol Clube, time do seu mentor. Nos campos do Brasil, o jovem enfrenta e vence o Flamengo no extinto torneio Rio-São Paulo, por 4 a 3.

Por questões relacionadas aos direitos autorais dos times, Flamengo e São Paulo tiveram os nomes trocados na saga por Domingos e Brancos, respectivamente.

As partidas retratadas na obra são dignas de verdadeiras batalhas típicas das animações japonesas, com chutes especiais (como o famoso “chute de trivela”, especialidade do herói) e bastante emoção. As amizades e o companheirismo dos personagens também estão no ponto alto da história que marcou a história do esporte no Japão. Prova do legado é que Oliver Tsubasa foi adotado como mascote oficial da Federação Japonesa de Futebol.

O anime é baseado no mangá de mesmo nome, publicado a partir de 1981 na revista japonesa Weekly Shonen Jump. A jornada de Tsubasa e amigos já rendeu remakes, com Road to 2002 e Captain Tsubasa (2018), filmes, peças de teatro e até games.

Foi a partir de Super Campeões que animes do gênero de esportes se popularizaram no Japão, passando por Super Onze e Haikyu!! e Slam Dunk.

Apesar de ser um cenário central da história, o Brasil só abraçou a febre de Super Campeões nos anos 2000, quando o anime foi exibido pela Cartoon Network e pela Rede TV!. Atualmente, o anime pode ser assistido pelo Crunchyroll, Primevideo e Netflix.