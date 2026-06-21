Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (21/6)

Data estelar: Sol ingressa em Câncer.

A alma do mundo, “anima mundi”, é o somatório de tudo que nossa humanidade levou à prática ao longo de sua existência, geração após geração, a síntese de todos os sentimentos, o registro de todas as ideias, boas e más, o arquivo ao qual as novas gerações têm acesso através do que se chama de sentido comum, que em português leva o nome de bom senso.

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Aquilo que não é necessário começar do zero para aprender é o que provém do sentido comum, a contribuição anônima que fazemos à Vida para que nenhum de nós tenha de repetir a história de novo.

O humano, porém, encantado com sua individualidade, sucumbe ao sortilégio de ignorar que o Universo não começou com seu nascimento nem vai sucumbir com seu falecimento, e essa ignorância o conforta, porque o desobriga de agradecer as gerações anteriores pelo conhecimento adquirido.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O ambiente onde sua alma se nutra de familiaridade nem sempre é formado pelas pessoas que oficialmente sejam seus familiares, portanto, você precisa buscar com quem ou em que lugares sua alma se sentiria à vontade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que anda acontecendo dá margem a muita especulação, e sua mente anda frenética, em busca de respostas e explicações. Tudo ao seu devido tempo, por enquanto adote a postura de testemunha passiva dos acontecimentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure reservar tempo e energia para organizar o fluxo de recursos financeiros, de modo a ter mais segurança e conforto nas próximas semanas. É algo necessário, mesmo que não seja divertido. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora sua alma fica habilitada a tomar mais iniciativas. Não que antes você não pudesse ir em frente com suas iniciativas, mas agora a tendência é essas darem resultados melhores, além de ampliar sua margem de liberdade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e sua alma precisa dar um tempo para refletir com sinceridade sobre o papel que desempenha e, também, sobre a maneira com que vai manobrar nos tempos vindouros. É tudo possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure sair da toca, porque fazendo contatos no mundo social você descobriria oportunidades que, de outra maneira, passariam despercebidas. Suporte com elegância as pessoas chatas, isso também faz parte.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coisas boas que vêm vindo por aí podem ser pressentidas, sem ser entendidas com clareza, mas isso seria desnecessário. Necessário só é que você aceite os pressentimentos e que aprenda a se orientar por esses.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando o jogo é claro e sincero, todas as pessoas envolvidas ganham com isso, mas apesar de todas saberem disso, mesmo assim resistem a atuar dessa maneira. Vai entender os humanos! Procure agir com transparência.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ousadia é seu nome do meio, mas isso não quer dizer que sua alma seja sempre bem-sucedida por atuar com ousadia, às vezes enfia os pés pelas mãos. Por isso, o assunto é selecionar direito quando atuar com ousadia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça uma triagem fina dos relacionamentos, para não correr o risco de se acomodar em alguns que, pela força do hábito, permanecem, mas que não brindam com nada positivo à sua vida. Triagem de relacionamentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dedicar-se ao que seja imprescindível, mesmo que não seja de sua preferência, com carinho e boa vontade, pavimentará o caminho para você chegar a uma situação que seja mais condizente com suas pretensões. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dividir as experiências boas com as pessoas, sejam elas conhecidas ou anônimas, faz a magia de multiplicar o regozijo. O ser humano é mais humano na mesma medida em que se relaciona e compartilha experiências.