Curta-metragem Estrelas terrestres ganha o Prêmio Itaú Cultural Play

No Paraná, o curta-metragem Estrelas terrestres, dirigido pelo conterrâneo Rafael Neri M. Ferreira, foi o vencedor do Prêmio Itaú Cultural Play no 15º Olhar de Cinema — Festival Internacional de Curitiba. O anúncio foi feito durante a edição deste ano do festival, realizado entre os dias 3 e 14 de junho, na capital paranaense. O prêmio foi criado para reconhecer quem faz arte e cultura brasileiras por meio do audiovisual, promovendo narrativas autênticas, plurais e representativas sobre a identidade do país.

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Além do curta de Rafael, participaram da premiação os filmes da mostra Mirada Paranaense, dedicada a produções dirigidas por cineastas radicados no Paraná. A seleção apresenta um recorte da diversidade do audiovisual produzido no estado, reunindo obras que atravessam diferentes territórios, paisagens, formatos e costumes, entre o litoral, a capital e as diversas matizes do interior paranaense.

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Segundo a equipe da Itaú Cultural Play, a escolha de Estrelas terrestres se deu pela forma como a obra explora a subjetividade das relações humanas com sensibilidade e registra os desafios da vida cotidiana por meio de uma direção de fotografia precisa. Para eles, o sonho da juventude ganha vida em um protagonista que faz recordar a importância do acreditar e das responsabilidades que os sonhos inspiram ao embarcarem nos imaginários.

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O filme Estrelas terrestres acompanha Miguel, um jovem morador de uma pequena cidade do interior do Brasil que sonha em se tornar ator. Ao ser aprovado em um teste em uma grande cidade, ele se vê diante do dilema de abandonar sua casa e seu melhor amigo, João. A partir dessa escolha, o curta-metragem aborda os desejos, responsabilidades e transformações que acompanham a passagem para a vida adulta.