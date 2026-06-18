Chiquinho França leva diversidade sonora ao palco de Brasília

Em apresentação que reúne choro, baião, blues, jazz, frevo, flamenco e música clássica, o guitarrista maranhense Chiquinho França inicia turnê nacional chamada Fissura. O show será hoje, às 20h, na Casa Thomas Jefferson. O concerto terá participações especiais do violonista Luiz Maranhão, do percussionista Carlos Pial, e da cantora Ândrea Carneiro.

O nome do espetáculo é inspirado na canção instrumental, lançada em 2018, que virou trilha sonora da Rede Globo internacional e tocou em mais de 100 países. O repertório do show tem Santa morena, de Jacob do Bandolim, Csárdás, composição musical do italiano Vittorio Monti e a 5ª Sinfonia de Beethoven. Multinstrumentista, Chiquinho França se alterna, nesta ocasião, entre a guitarra e o bandolim.

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O objetivo da turnê é ampliar o alcance da obra do compositor maranhense, por isso a proposta de convidar músicos conterrâneos. "Fiz questão de montar o show com grandes músicos maranhenses", afirma França. "Estou dando seguimento a projeção e divulgação do meu trabalho a nível nacional e resolvemos começar por Brasília", completa. A apresentação reúne dimensões popular e folclórica ao erudito e universal. "Gosto muito de fazer fusão de estilos."

Parceiro há anos, Carlos Pial define essa mistura como inovadora. "Mostramos ao público que assiste, musicalidade e muito improviso que faz parte da criatividade do sermos músicos brasileiros. Importante também para nós músicos para mostrar também nossas facetas estando ao lado de. Creio que o público de Brasília terá uma experiência maravilhosa neste espetáculo", afirma o percussionista.

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Para Chiquinho França, a escolha do local do show foi essencial para essa proposta. "Antes de decidirmos a data do show, fizemos uma pesquisa para encontrarmos o local certo e adequado para a apresentação. Encontramos a Casa Thomas Jefferson, que tem uma excelente acústica, boa localização e já é bastante conhecida e frequentada pelo público."

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Fissura, concerto de Chiquinho França, nesta quinta-feira (18/6), às 20h, na Casa Thomas Jefferson. Ingressos: R$ 100,00.