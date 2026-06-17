Cine Brasília exibe clássicos de François Truffaut nesta sexta-feira (19/6)

"Os incompreendidos", filme que será exibido na Mostra Truffaut por Completo, no Cine Brasília - (crédito: Divulgação )

No Cine Brasília, a Sessão Clássicos de junho entra no clima da Mostra Truffaut e apresenta, nesta semana, uma dobradinha da filmografia de François Truffaut. Na sexta-feira (19/6) às 16h15, e no sábado (20) às 19h15, o Cine Brasília exibe o curta Os Pivetes, de 1957, e o longa Os Incompreendidos, de 1959, filme de estreia do diretor em longas-metragens e uma das obras mais marcantes da Nouvelle Vague francesa — movimento cinematográfico vanguardista surgido na França no final dos anos 1950.

Em Os Incompreendidos, Truffaut apresenta ao mundo Antoine Doinel, personagem vivido por Jean-Pierre Léaud que se tornaria uma das figuras mais emblemáticas de sua obra. O filme acompanha a infância de um garoto que tenta encontrar seu lugar em um mundo pouco disposto a compreendê-lo. Já o curta, Os Pivetes, realizado dois anos antes, traz a história de cinco garotos que passam um verão observando Bernadette e Gérard, um casal de amantes, até transformarem a curiosidade em uma pequena provocação. O curta antecipa alguns dos temas que, depois, foram abordados ao longo da filmografia do diretor, especialmente seu olhar para a infância, o desejo e as contradições da vida adulta.

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A Sessão Clássicos integra a Mostra Truffaut por Completo, que segue em cartaz no Cine Brasília até 26 de junho com uma seleção essencial da obra do diretor francês. Nesta semana, além dos filmes da Sessão Clássicos, a programação exibe os longas Domicílio Conjugal, A Noite Americana, A Sereia do Mississipi, Beijos Roubados, em exibição dupla com o curta Antoine e Colette, A História de Adèle H., De Repente, Num Domingo, Fahrenheit 451, O Último Metrô, A Noiva Estava de Preto, Atirem no Pianista, A Mulher do Lado e O Homem Que Amava as Mulheres.





Serviço

Exibição de Os Pivetes e Os Incompreendidos na Mostra Truffaut por Completo, na sexta-feira (19/6) às 16h15, e no sábado (20/6) às 19h15, no Cine Brasília. Ingressos a partir de R$10 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria física ou no site Ingresso.com.