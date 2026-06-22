Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (22/6)

Data estelar: Lua quarto crescente em Libra.

Pretendermos ser valorizados não é um exercício fútil de vaidade nem tampouco uma viagem neurótica e infantil do Ego, é uma necessidade básica do ser humano, que sofre quando não é notado, quando passa despercebido, quando é invisível aos olhos de outrem.

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Nossa pretensão de valorização própria está atrelada ao olhar do outro, porque se o valor que damos a nós mesmos é um exercício exclusivo de nosso próprio olhar, aí sim temos a vaidade fazendo das suas.

Enquanto os “especialistas” das redes sociais anunciam que o remédio contra a sensação de não ter valor algum reside em deixar de se importar com o olhar do outro e se ater exclusivamente ao próprio olhar, a realidade que derruba a narrativa é uma só, o ser humano mede seu valor através de como as outras pessoas reagem à sua presença.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O passado é teimoso e tende a se repetir, senão na forma de acontecimentos, na maneira com que os sentimentos afloram em momentos em que você precisaria ter a cabeça no lugar e tomar as decisões em pauta.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há pessoas que mentem na mesma medida em que tentam evitar fazer o necessário, e isso acaba intoxicando o ambiente, justo num momento em que é fundamental você atuar de acordo ao que tenha sido combinado. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É hora de fazer algumas escolhas difíceis, entre as lindas ilusões que certas pessoas propõem, e que atiçam sua alma, e o cumprimento dos deveres em andamento, dos quais sua alma tenta tomar distância.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça o que seja mais seguro, deixando de lado suas pretensões maiores, que seria ótimo realizar, mas que não há condições imediatas nesse sentido que seja confiáveis o suficiente para você se pautar. Segurança.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A fragilidade que você sente não é visível às pessoas com que precisa lidar, portanto, continue em frente como se você fosse, agora, a pessoa mais poderosa do mundo, porque é isso que as pessoas vão enxergar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ao você abrir o jogo totalmente e manifestar seus sentimentos, você perde a chance de continuar fazendo um jogo mais inteligente, que as pessoas só vão perceber quando seja muito tarde para elas. Prefira a inteligência.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você faria tudo de um jeito diferente do que a maioria pretende, e talvez seja hora de você fazer algumas concessões, mesmo que a contragosto, nem que seja para experimentar aonde vão parar as coisas. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O ideal é magnífico, mas nesta parte do caminho seria preferível você se ater ao possível. O idealismo é um componente intrínseco de sua alma e deve ser respeitado, mas a realidade também requer respeito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tenha em mente que no mundo da imaginação tudo parece bastante fácil de realizar, mas que quando começarem a surgir os detalhes práticos aí a visão vai ter de se adaptar à realidade concreta. Procure levar isso em conta.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas entusiasmadas são mais perigosas do que as de espírito prático, não no sentido geral, mas acontece que para este momento o idealismo delas não combina bem com tudo que precisa ser feito. Distância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todas essas dificuldades que você experimenta podem ser dribladas através das conexões com pessoas dispostas a ajudar. É importante pedir ajuda, porque ninguém é obrigado a adivinhar o que você precisa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar de todas essas ilusões lindas que atiçam sua alma a continuar perseguindo quimeras, nesta parte do caminho você faria melhor se atendo a tudo que seja prático e de efeito imediato na organização da vida.