Rockstar Games anuncia data de pré-venda e capa oficial do GTA 6; veja

Previsão da Rockstar é que GTA 6 seja disponibilizado ao público no dia 19 de novembro de 2026 - (crédito: Rockstar Games/Divulgação)

A Rockstar Games anunciou nesta quinta-feira (18/6) a data oficial do início da pré-venda do jogo Grand Theft Auto VI (GTA 6), no dia 25 de junho. O jogo, que é de longe o mais aguardado dos últimos tempos, também teve a arte oficial revelada pela produtora. Ainda não foi divulgado pela empresa o valor do game, mas, segundo rumores e especulações de analistas, o GTA 6 deve custar nas versões iniciais cerca de US$ 60 a US$ 80 dólares (R$ 300 a R$ 400).

Confira a arte oficial do jogo:

Grand Theft Auto VI (GTA 6) teve a arte oficial revelada pela Rockstar Games (foto: Reprodução / Divulgação / Rockstar Games)

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Depois de adiar algumas vezes a data do lançamento oficial, a previsão da Rockstar é que GTA 6 seja disponibilizado ao público no dia 19 de novembro de 2026, cerca de um ano depois da primeira data planejada para o lançamento. A expectativa é que GTA 6 quebre os recordes de venda do antecessor lançado em 2013 , o GTA 5, que teve mais de 45 milhões de cópias vendidas no dia do lançamento e é até hoje um dos games mais vendidos da história.

Inicialmente, GTA 6 será lançado apenas para consoles como Xbox Series S e X e PlayStation 5.

Confira a sinopse do game:

"Jason e Lucia sempre souberam que as probabilidades estavam contra eles. Mas quando um golpe fácil dá errado, eles se veem no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América, no meio de uma conspiração criminosa que se estende por todo o estado de Leônida — forçados a depender um do outro mais do que nunca se quiserem sair vivos dessa".



*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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