Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (23/6)

Data estelar: Lua quarto crescente em Libra.

O olhar das outras pessoas sobre nós é um fator muito importante na construção da identidade, mesmo que a narrativa incongruente da modernidade tente apontar para o lado contrário, o de que a identidade seja um processo íntimo totalmente independente do olhar alheio.

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Tanto valor dá nossa humanidade ao olhar alheio que estão aí as redes sociais para o provar, com todo mundo fazendo piruetas físicas e verbais tentando parecer importante e ganhar seguidores. Se não déssemos valor ao olhar alheio, as redes sociais não existiriam.

Nós podemos selecionar o olhar de quem nos servirá para afirmar ou construir nossa identidade, e chamaremos a isso de amor, mas nós não podemos nos tornar independentes do olhar alheio, pois, ao tentarmos seguir por esse caminho, nos tornamos pessoas mal-humoradas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O cuidado para que os sentimentos antigos não se transformem em ressentimentos há de ser o foco principal nesta parte do caminho, porque você está diante da oportunidade de tomar decisões importantes. Cabeça no lugar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dá para perder tempo, isso sempre é possível, porque a mente é volúvel e se distrai com facilidade. No entanto, nesta parte do caminho seria interessante você resistir a esse sortilégio e agir de acordo ao combinado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dá para continuar preservando a alegria sem ter de se envolver em fantasias ilusórias, que provocam regozijo subjetivo, mas que não ajudam em nada para você resolver as questões em andamento. Hora de fazer escolhas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

No começo você vai se atrapalhar um pouco, porque sua alma está ligada a visões que não podem ser realizadas de imediato. Porém, seguindo em frente e se pautando pelo que seja prático, você avançará e obterá resultados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se fosse tudo diferente, seria melhor? Especular sobre o que poderia ter sido não agregaria benefícios a você nesta parte do caminho, ao contrário só dispersaria e você não tomaria as decisões em pauta. Melhor não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça uma cortina de fumaça com a demonstração de seus sentimentos, para que as pessoas não saibam o que você realmente pensa e pretende. Assim, elas não vão atrapalhar seu jogo. É tudo muito complexo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure prestar atenção ao que as pessoas opinam a respeito dos assuntos que estão sob sua responsabilidade, porque mesmo que elas contrariem sua vontade, talvez haja algo sábio que passa despercebido a você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazer caber seus sonhos magníficos no buraco estreito da realidade concreta é um exercício que vale a pena a qualquer hora, mas há momentos, como agora, em que se você busca resultados, melhor atuar com praticidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Colocar em prática as ideias vai dar mais trabalho do que o imaginado, porque no mundo da imaginação não há percepção clara de todos os detalhes que compõem o caminho de realizar o que se pretende. Tenha isso em mente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome distância dessas pessoas cheias de ideias e de entusiasmo, porque ainda que elas agreguem alegria ao seu caminho, agora é um momento em que você precisa se ater ao que seja possível fazer de imediato.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que você precisa há de ser verbalizado com a maior clareza possível, porque ninguém é obrigado a adivinhar suas necessidades. Seria ideal que a telepatia funcionasse, mas ainda não é assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dá para continuar se deliciando com as lindas imaginações que circulam pela sua alma enquanto no aqui e agora você se dedica a continuar fazendo tudo que foi acordado e combinado, para não perder tempo nem energia.